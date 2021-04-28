В Барнауле полиция пришла домой к активисту Виктору Рау

В Барнауле утром 28 апреля полиция пришла домой к активисту Виктору Рау. Он предположил, что его собираются задержать, и сообщил об этом в фейсбуке. После этого Рау перестал выходить на связь, его телефон отключен.

Как сообщает "Апология протеста", в отношении Виктора Рау возбуждено уголовное дело по "дадинской статье" - о повторном нарушении закона о митингах. В ходе обыска у него дома полиция изъяла 65 плакатов, компьютер и телефон. Уточняется, что дело возбудило следственное управление регионального МВД 21 апреля - в день проведения акций в поддержку Алексея Навального.

В марте Центральный районный суд Барнаула арестовал Виктора Рау на 13 суток по делу о повторном нарушении закона о митингах. По данным суда, активист устроил несогласованную акцию 2 марта - в день приезда премьер-министра России Михаила Мишустина в Барнаул.

Неделю назад Виктора Рау задержали в Барнауле из-за того, что у него на маске была надпись "Путина в отставку". Тогда же полицейские сказали, что против него возбуждено уголовное дело по "дадинской" статье. При этом документально возбуждение уголовного дела в полиции не подтвердили, сообщает "ОВД-Инфо".