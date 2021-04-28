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"ОВД-Инфо": за неделю после акций за Навального задержаны 115 человек

Участница акции в поддержку Алексея Навального в Москве, 21 апреля 2021 года

За неделю после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в ряде городов России 21 апреля, полиция задержала не менее 115 человек в 23 городах. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Сотрудники правоохранительных органов приходили как минимум к пяти журналистам.

Только в Москве были задержаны 58 человек, что уже превышает количество задержанных на самой акции. В Нижнем Новгороде -11 человек, в Перми и Хабаровске – по десять.

Полиция, как правило, задерживает предполагаемых участников акций либо рано утром, либо вечером, когда они возвращаются домой с работы. Так, например, был задержан профессор РГГУ Александр Агаджанян. После этого он провёл ночь в отделении полиции, несмотря на приступ астмы. 27 апреля суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Задержанным вменяют участие в несогласованной акции, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения, либо организацию несогласованного мероприятия путем размещения поста или репоста в соцсетях. На сайтах только московских судов опубликована информация о 183 делах по статье о нарушении правил участия в акциях, которые поступили в суды с 22 апреля. Многих уже оштрафовали или арестовали, сообщили правозащитники.

Кроме того, полиция приходила к, по меньшей мере, пяти журналистам, которые освещали акции 21 апреля - корреспондентам "Дождя", "Комсомольской правды", "Эха Москвы", RTVi и "Медузы"(издание включено российскими властями в список иностранных агентов).

21 апреля в городах России прошли несанкционированные акции протеста с требованием прекратить преследование находящегося в колонии Алексея Навального и предоставить необходимую ему медицинскую помощь. После их окончания как в МВД, так и в правозащитных организациях, отмечали минимальное, по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, количество задержанных. Однако с пятницы полицейские стали активно приходить домой с обысками и протоколами к участникам акций и к тем, кто, по мнению правоохранительных органов, призывал в них участвовать. Ранее сообщалось, что только за минувшие выходные были задержаны, оштрафованы или арестованы более семидесяти сторонников Алексея Навального.

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