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В Москве задержан журналист "Дождя" Алексей Коростелев

На акции 21 апреля в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали корреспондента телеканала "Дождь" Алексея Коростелева по делу о митинге 21 апреля в поддержку Алексея Навального. На акции Коростелев работал как журналист — у него были аккредитация, редакционное задание и жилет с надписью "Пресса". Он вел трансляцию с Моховой улицы и Пушкинской площади.

По словам Коростелева, во вторник, в 7 утра в квартиру стали стучаться двое полицейских. Один из них — участковый, другой — представитель уголовного розыска. Они отказались говорить, по какому поводу пришли, пока им не откроют дверь, рассказал журналист.

Коростелева привезли в ОВД "Левобережный", однако протоколов пока не показали, устно сообщив, что задержали из-за митинга, прошедшего на прошлой неделе. Журналист вышел на связь с редакцией и сообщил, что полицейские показали ему видео с акции, на котором якобы заснят он. "Но меня там нет", — добавил Коростелев.

Позже полицейские потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции. После этого они обещают отпустить его без протокола, сообщает "Дождь".

21 апреля в городах России прошли несанкционированные акции протеста с требованием прекратить преследование находящегося в колонии Алексея Навального и предоставить необходимую ему медицинскую помощь. После их окончания как в МВД, так и в правозащитных организациях, отмечали минимальное, по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, количество задержанных. Однако с пятницы полицейские стали активно приходить домой с обысками и протоколами к участникам акций и к тем, кто, по мнению правоохранительных органов, призывал в них участвовать. Ранее сообщалось, что только за минувшие выходные были задержаны, оштрафованы или арестованы более семидесяти сторонников Алексея Навального.

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