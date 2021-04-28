Конституционный суд обязал суды принудительно продавать единственное жильё банкротов, если это поможет взысканию с них долга. Постановление опубликовано 27 апреля. В решении указывается, что порядок такого взыскания давно были должны принять депутаты Госдумы. Но то, что они пока этого не сделали, не снимает с должников их обязанностей.

Постановление о возможности принудительного изъятия единственного жилья Конституционный суд принял ещё в 2012 году. Документ позволял разменивать дорогую недвижимость на более дешёвую для погашения долга и предписал изменить законодательство для закрепления такой возможности, — напоминает "Право.ру".

Однако Верховный суд последовательно развивал практику, по которой продать жилье и купить для должника квартиру дешевле было нельзя. В определениях по этим спорам Верховный суд упоминал позицию Конституционного, но отмечал, что критерии размена так и не внесены в Гражданский кодекс, а значит, не предусмотрены законом.

Теперь Конституционный суд фактически внёс свои условия размена, пока они не будут определены парламентом. Суды должны учитывать рыночную стоимость жилья и ее соотношение с величиной долга, чтобы обращение взыскания было обоснованным, а не использовалось как "карательная санкция" или "средство устрашения", — пишет газета "Коммерсантъ".

Должника нельзя оставить на улице — ему требуется предоставить жильё в пределах того же поселения (если он сам не согласен на переезд) и площадью не меньше, чем нормы социального найма (от 30 квадратных метров на семью из одного человека до 18 метров на каждого для семьи из пяти человек).

В будущем условия могут быть скорректированы поправками к Гражданскому кодексу. КС раскритиковал законодателей за медленную работу над ними. Она названа "многолетним недопустимым законодательным бездействием".