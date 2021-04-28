Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Конституционный суд разрешил принудительно продавать единственное жильё банкротов вопреки закону

Конституционный суд обязал суды принудительно продавать единственное жильё банкротов, если это поможет взысканию с них долга. Постановление опубликовано 27 апреля. В решении указывается, что порядок такого взыскания давно были должны принять депутаты Госдумы. Но то, что они пока этого не сделали, не снимает с должников их обязанностей.

Постановление о возможности принудительного изъятия единственного жилья Конституционный суд принял ещё в 2012 году. Документ позволял разменивать дорогую недвижимость на более дешёвую для погашения долга и предписал изменить законодательство для закрепления такой возможности, — напоминает "Право.ру".

Однако Верховный суд последовательно развивал практику, по которой продать жилье и купить для должника квартиру дешевле было нельзя. В определениях по этим спорам Верховный суд упоминал позицию Конституционного, но отмечал, что критерии размена так и не внесены в Гражданский кодекс, а значит, не предусмотрены законом.

Теперь Конституционный суд фактически внёс свои условия размена, пока они не будут определены парламентом. Суды должны учитывать рыночную стоимость жилья и ее соотношение с величиной долга, чтобы обращение взыскания было обоснованным, а не использовалось как "карательная санкция" или "средство устрашения", — пишет газета "Коммерсантъ".

Должника нельзя оставить на улице — ему требуется предоставить жильё в пределах того же поселения (если он сам не согласен на переезд) и площадью не меньше, чем нормы социального найма (от 30 квадратных метров на семью из одного человека до 18 метров на каждого для семьи из пяти человек).

В будущем условия могут быть скорректированы поправками к Гражданскому кодексу. КС раскритиковал законодателей за медленную работу над ними. Она названа "многолетним недопустимым законодательным бездействием".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG