Зачистка инфополя. Кто следующий?

Список иностранных агентов-СМИ расширяется, в него было включено издание Медуза. Журналистов независимых медиа вызывают в полицию за освещение протестов. Роскомнадзор смог замедлить Твиттер. Происходит ли зачистка информационного пространства России к выборам? Пойдут ли российские власти на блокировку Youtube? Откуда россияне смогут узнавать новости к осени этого года? Обсудят интернет-эксперт Александр Исавнин, медиа-эксперт Федор Кравченко, видеоблогер Леонид Кудрявцев. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 17:05 по московскому времени.