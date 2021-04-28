Список иностранных агентов-СМИ расширяется, в него было включено издание Медуза. Журналистов независимых медиа вызывают в полицию за освещение протестов. Роскомнадзор смог замедлить Твиттер. Происходит ли зачистка информационного пространства России к выборам? Пойдут ли российские власти на блокировку Youtube? Откуда россияне смогут узнавать новости к осени этого года? Обсудят интернет-эксперт Александр Исавнин, медиа-эксперт Федор Кравченко, видеоблогер Леонид Кудрявцев. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 17:05 по московскому времени.
Зачистка инфополя. Кто следующий?
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