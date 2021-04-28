МВД проверяет сообщение о поддельной справке Алексея Пивоварова

МВД начало доследственную проверку в отношении автора ютьюб-проекта "Редакция", бывшего главного редактора канала RTVi Алексея Пивоварова из-за информации Росгвардии о поддельной медицинской справке для лицензии на оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

По словам собеседника агентства, 27 апреля Росгвардия сообщила полиции, что Пивоваров мог использовать поддельную медицинскую справку, когда получал лицензию. Другой источник заявил, что из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала Пивоварову все разрешения.

О лицензии на какой вид оружия идёт речь — не уточняется. Для получения права на владение в России необходимо пройти медосмотр у офтальмолога, психиатра и нарколога и сдать анализы на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ.