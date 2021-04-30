Время Свободы: Пенсионерка спикеру:"Убавьте вранье!"

Юристы «Команды 29» во главе с Иваном Павловым продолжат защищать тех, чьи дела ведут***Пенсионерка из Саратова обвинила спикера Госдумы Вячеслава Володина в некомпетентности и коррупции***Признанное российскими властями иностранным агентом издание «Медуза» надеется на помощь читателей
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