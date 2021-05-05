Лицом к событию. Азия приходит в Россию?

Чем опасны постсоветские конфликты? Как идет перенос в Россию авторитарных практик Центральной Азии? В эфире Сергей Абашин, Аркадий Дубнов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31238634.html
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