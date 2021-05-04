Время Свободы: "У них пропаганда, фальсификации, силовики. Но конкуренции они все равно боятся"

Новый «российский» скандал в чешской политике***Бывшие доверенные лица Тихановской приговорены к срокам от 6 до 6 с половиной лет***В Госдуму внесен законопроект, запрещающий баллотироваться любому, кто связан с организациями, признанными экстремистскими