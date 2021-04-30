Время Свободы: "Власти пугает профессионализм Ивана Павлова и Команды 29"

Адвокату Ивану Павлову предъявлены обвинения в разглашении материалов следствия***Бывший глава штаба Навального приговорен к реальному сроку за репост клипа группы "Рамштайн" семилетней давности***В результате конфликта на киргизско-таджикской границе убиты не менее 20 человек