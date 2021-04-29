Человек имеет право Live. Новые "экстремисты"

Новые "экстремисты" в режиме ожидания. Что общего между запрещенными свидетелями Иеговы* и активистами штабов Навального. Задача со звездочкой. Чиновники обяжут лекторов запасаться справками из диспансеров и полиции, прежде чем устраивать просветительские мероприятия. К чему это приведет?
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