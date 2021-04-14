Роман о подпольном человеке Леонида Цыпкина

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«Мне пятьдесят пять лет, и жизнь моя к концу своему намного ближе, чем к началу (это мягко выражаясь), а дело моей жизни, или то, что я считаю делом моей жизни, так и осталось в прежнем состоянии». Это фраза из письма Леонида Цыпкина к сыну Михаилу от 28 апреля 1981 года. Дело жизни – это его роман. Меньше чем через 11 месяцев он умер, так и не увидев опубликованной ни одной своей строчки, хотя и успел узнать, что эмигрантский еженедельник в Америке начал публикацию его романа.

У книг, как и у людей, есть свои судьбы. Одни вспыхивают ярким метеором и пропадают, забываются. Другие терпеливо дожидаются своего часа. Иные рукописи эмигрируют и возвращаются на родину в ореоле заокеанской славы. Именно это произошло с книгой, о которой мы сегодня будем говорить в очередном, пятом эпизоде подкаста «Обратный адрес».