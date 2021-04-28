Лефортовский суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Сергея Кабанова по делу о госизмене. Он будет под стражей до 28 июня. Подробности дела не раскрываются.

Большинство дел о госизмене носят гриф "секретно". Суды рассматривают их в закрытом режиме и сообщают только о приговорах. Максимальное наказание по статье – до 20 лет тюрьмы.

В 2020 году, по данным Верховного суда, в России состоялось семь судов о госизмене. Все осуждённые получили реальные сроки.

С 2003 по 2007 год по статьям о госизмене и шпионаже были осуждены 276 человек. А с 2015 по 2019 год по этим же статьям – более 2600 граждан.

Наибольшее число осуждённых за госизмену, шпионаж и экстремизм пришлось на 2017 год: тогда обвинительные приговоры вынесли 645 россиянам. По данным правозащитной группы "Агора", существенную долю среди осуждённых составляли те, кого привлекали по 282-й статье уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В 2019 году эта статья была частично декриминализирована.