65-летнюю преподавательницу Анну Борзенко оставили на ночь в ОВД

В Москве в ОВД по району Коньково полиция оставила на ночь до суда 65-летнюю преподавательницу лицея № 1553 Анну Борзенко. Её обвинили в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту.

Ранее полицейские приходили в квартиру к Борзенко, когда её не было дома. В среду утром преподавательница сама явилась в ОВД со своими адвокатом. В отделе ей сказали, что видеокамеры зафиксировали её противозаконные действия на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 21 апреля в центре Москвы. При этом по словам близких Борзенко, она просто шла по тротуару в толпе людей.

Также близкие преподавательницы пишут в социальных сетях, что состояние здоровья Борзенко не позволяет ей находиться сутки в камере отделения полиции, и тем более - пятнадцать суток в спецприёмнике, а именно столько грозит задержанной по предъявленному обвинению.

Сообщается, что дело Борзенко рассмотрит в четверг утром Черёмушкинский суд Москвы.