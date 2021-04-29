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Цитаты Свободы

"За что мы их не любим". Рунет о списках недружественных стран

Ну что же, в ближайшее время нам предстоит жить с ещё одним довольно одиозным политическим термином - "недружественные государства".

Государственные СМИ уже наперегонки предлагают свои списки таких стран.

А вот и Канада!

Андрей Мальгин:

"Известия" назвали предположительный список государств, которые будут законодательно объявлены "недружественными". Наверное, мы теперь должны будем, упоминая любое из них, добавлять в скобках "недружественное" (ну как сейчас добавляем "иностранный агент")?

Александр Морозов:

Видимо, после посещения недружественных стран, гражданин должен проходить какую-то процедуру "одружествления". Потому что ведь во время путешествия он мог попасть под влияние "недружественности", в том числе и незаметно для себя самого.

Марина Бернацкая:

Чур, я первая пишу диссертацию на тему "Недружественные государства как новый термин и понятие в политологии и как основа российской дипломатии".

Габриэль Суперфин:

Каким цветом будут окрашены т.н. "недружественные" страны на российской политической карте мира? может, одним, единым? Впечатляющее будет зрелище.

Карина Кокрэлл-Фере:

Британия, уже заявлено, войдет в список Недружественных Стран МИДа РФ.
Ничего нового. Британия в этом списке с тех пор, как Елизавета I ответила решительным отказом на предложение руки и сердца Ивана Грозного, а утопить ее в проруби, по "скрепной" привычке обращения с дамами, романтичному царю так и не представилось возможности.
Но интересно другое.
Означает ли это, что все российские патриоты начнут срочно эвакуироваться, избавляться от своих лондонских квартир и особняков, a также и вызволять детей и семьи, перевозя их на Родину из полона горькой чужбины? И, чтоб два раза не вставать, отказываться от гражданства и вкладов в банках Недружественной Страны?

Егор Алексеев:

Молодцы, не зря хлебушек едят.
Список составить несложно.
"Недружественные" – это те страны, кто ввёли санкции.
За войну в Украине и Грузии. За "Боинг". За аннексию. За отравления "Новичком". За теракты на складах.
Это США, 28 стран Евросоюза, Норвегия, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Украина, Грузия, Молдова, Турция.
В сумме 70% мирового ВВП.
Своеобразный отчёт о работе МИДа.

Вася Обломов:

Не считаю недружественными ни одну из тех стран, которые вносит в свой какой-то список нынешнее правительство России.
Более того. Я не считаю, что правительство России является дружественным по отношению к населению России.

Алексей Шуньков:

А не напомните, за что мы их не любим?
Охотно! Давайте вспоминать:
— Литва, Латвия и Эстония пострадали от советской оккупации.
— Про США с утра до ночи рассказываем гадости который год подряд. И ещё вмешивались в их выборы.
— В Грузии развязали войну, оттяпали кусок территории.
— В Украине развязали войну, оттяпали кусок территории.
— У Польши грохнули самолёт со всем руководством страны.
— В Чехии взорвали военные склады.
— В Великобритании сперва расплескали полоний, а потом потравили британских граждан новичком.
Вот за это мы их и не любим. Недружественные они какие-то.
ЗЫ. Надо ещё добавить Малайзию, Австралию и Нидерланды — мы их граждан на Боинге угробили

Андрей Бут:

Россия подготовила список «недружественных» ей стран. Кто в нем есть:
1. Украина и Грузия - православные страны, входившие в одно государство с Россией на протяжении веков, воевавшие плечом к плечу с русскими против общих врагов ещё дольше, население которых массово говорит на русском как на родном. Половина русских имеет бабушек, дедушек, двоюродных братьев - украинцев. Каждый нормальный человек русской культуры знает песни из Мимино и Червону Руту.
2. Америка и Британия- единственные союзники России в самых страшных войнах, в которых шла речь о существовании России как государства и русских как этноса. Две страны, никогда не оккупировавшие Россию, никогда не сжигавшие Москву, не убивавшие массово русских. Страны, спасшие десятки миллионов русских во время голода в Поволжье в 20х. В обоих странах массово находятся дети российских высших чиновников, счета и недвижимость.
3. Литва, Чехия, Эстония, Польша, Латвия - страны, входившие в советский блок, и в Российскую империю/СССР (кроме Чехии), массово знающие русский язык, с большой долей славянского и/или русскоязычного населения. Страны, большая доля интеллигенции которых училась в одних институтах по одним программам с нынешними российскими верховодами, сидели в таких же парткомах, профкомах, отдыхали в тех же санаториях и пионерлагерях. Даже с ними не смогли найти общего языка.
Кто же не вошёл в этот список? Например, Турция, воевавшая с Россией десяток раз за последние пару веков; устроившая геноцид армян-православных единоверцев и исторических союзников России, и, де-факто, спонсировавшая агрессию против них опять всего несколько месяцев назад; единственная страна которая в новейшей истории сбивала российские самолёты, фактически открыто через подконтрольные группировки военным путём противодействовала России в Сирии; страна, которая поддерживала, принимала у себя и лечила боевиков-террористов с российского Кавказа; страна, которая цинично кинула Россию с «мегапроектом турецкого потока» и миллиардными инвестициями (и да, она тоже член НАТО).
В этом списке нет Хамаса, нет Хезболлы, нет Талибана, нет ни одного среднеазиатского режима, которые массово притесняли и изгоняли русских в 1990-2000х (и да, ни слова Путин им за это не сказал).
Эта власть не знает собственной истории. Им наплевать на ощущение общей культуры, языка, родственных связей с другими народами. Им наплевать, что России в мире нужны долгосрочные партнеры и культурно-исторически близкие народы, а не кольцо испуганно отгораживающихся от неё, как прокаженной. Они не знают правила «скажи мне, кто твой друг». Они не знают, что такое мягкая сила и как ей пользоваться. Они безнадёжно негибки, непроворны, обидчивы до истеричности. Это старость, к несчастью. Немощь и упадок сил, интеллекта, терпения, способности к сосредоточенности на главном и нервной устойчивости. И да, именно российская власть сегодня - главный враг пресловутого русского мира, русского языка, православия, русской культуры и их влияния в мире

Максим Кац:

Соседи с общей историей и говорящие с нами на одном языке, наиболее близкие европейские страны и самые влиятельные страны мира. Это теперь «недружественные государства».

Вот уж геополитическое могущество, ничего не скажешь.
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Павел Соболев:

Болгария подала заявку на вступление в клуб недружественных России стран

Борислав Берёза:

Но я бы хотел посмотреть список дружественных стран России. Представляю, как бы его составляли:
- Таааак! Беларусь внесли?
- Внесли, Владимир Владимирович.
- Иран внесли?
- Внесли, Владимир Владимирович.
- Северную Корею тоже внесли?
- Конечно, Владимир Владимирович.
- Что-то список мал... Может Монголию внесём?
- Монголия против. Они даже трубку не берут, чтоб мы их в дружественные страны не записали.
- А самолёт с дипломатическим порошком из Колумбии прилетел?
- Пока нет.
- Раз порошка нет - значит страна все ещё не дружественная.
- 100%, Владимир Владимирович.
- Знаете, внесите ещё Кубу. И ещё раз Беларусь. Хорошо, что мнения Луки на этот счёт спрашивать не надо.
- Хорошо, Владимир Владимирович.
- Так что давайте это в эфир. Жаль, что Хезболла и Хамас не государства. Они нам точно дружественны. Но и так сойдёт.

Геннадий Александров:

Дружественные страны это те кому Россия даёт деньги, когда они у неё есть, а недружественные те, кто спасает Россию, когда деньги у неё заканчиваются.

Георгий Бовт:

Составлять официальные списки "недружественных стран"- это мелко и убого для великой страны. Это как престарелая кокотка вычеркивала бы в дневнике разлюбившихся любовников. Невозможно представить Горчакова или тем более Сталина, слюнявивших карандашик для проставления чёрной метки. Докатились

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