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Минюст: "Медузу" признали иноагентом после жалобы некоего ведомства

Генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко

Министерство юстиции России признало "Медузу" иностранным агентом после того, как некий государственный орган сообщил об иностранном финансировании издания. Об этом говорится в ответе министерства телеканалу "Дождь".

В документе отмечается, что издание, зарегистрированное в иностранном государстве, может быть признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если оно получает иностранное финансирование.

Минюст не уточнил, какое ведомство сообщило об иностранном финансировании «Медузы» и о каких источниках идёт речь.

Минюст включил "Медузу" в список СМИ — "иностранных агентов" 23 апреля. Причины этого решения не разглашались. Официальное уведомление о признании "иностранным агентом" в редакцию пока не поступило. Генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко, сообщила, что редакция будет обжаловать решение Минюста. Она отметила, что журналисты не занимаются политической деятельностью в России, а зарегистрированное в другой стране СМИ технически не может не получать иностранного финансирования.

"Медуза" – русскоязычное издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко с сотрудниками редакции после их массового исхода из-за её увольнения. По данным РБК, отставки Тимченко потребовали в Кремле. Редакция "Медузы", зарегистрированная в Латвии, начала работать в октябре 2014 года.

Включение в список иностранных агентов, в частности, обязывает от изданий указывать свой статус в редакционных материалах. Участники реестра должны создать юридическое лицо в России, четыре раза в год подавать отчёт о деятельности и финансовой активности и раз в год результаты аудита.

  • Радио Свобода и ряд других проектов корпорации РСЕ/РС были включены в реестр иностранных агентов несколько лет назад. Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал "СМИ-иноагенты" особым образом маркировать все их публикации. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять это требование, расценив его как попытку вмешательства в редакционную политику. Суды накладывают штрафы на ООО "РСЕ/РС", общая сумма которых превышает 70 миллионов рублей.

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