Минюст: "Медузу" признали иноагентом после жалобы некоего ведомства

Министерство юстиции России признало "Медузу" иностранным агентом после того, как некий государственный орган сообщил об иностранном финансировании издания. Об этом говорится в ответе министерства телеканалу "Дождь".
В документе отмечается, что издание, зарегистрированное в иностранном государстве, может быть признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если оно получает иностранное финансирование.
Минюст не уточнил, какое ведомство сообщило об иностранном финансировании «Медузы» и о каких источниках идёт речь.
Минюст включил "Медузу" в список СМИ — "иностранных агентов" 23 апреля. Причины этого решения не разглашались. Официальное уведомление о признании "иностранным агентом" в редакцию пока не поступило. Генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко, сообщила, что редакция будет обжаловать решение Минюста. Она отметила, что журналисты не занимаются политической деятельностью в России, а зарегистрированное в другой стране СМИ технически не может не получать иностранного финансирования.
"Медуза" – русскоязычное издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко с сотрудниками редакции после их массового исхода из-за её увольнения. По данным РБК, отставки Тимченко потребовали в Кремле. Редакция "Медузы", зарегистрированная в Латвии, начала работать в октябре 2014 года.
Включение в список иностранных агентов, в частности, обязывает от изданий указывать свой статус в редакционных материалах. Участники реестра должны создать юридическое лицо в России, четыре раза в год подавать отчёт о деятельности и финансовой активности и раз в год результаты аудита.
- Радио Свобода и ряд других проектов корпорации РСЕ/РС были включены в реестр иностранных агентов несколько лет назад. Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал "СМИ-иноагенты" особым образом маркировать все их публикации. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять это требование, расценив его как попытку вмешательства в редакционную политику. Суды накладывают штрафы на ООО "РСЕ/РС", общая сумма которых превышает 70 миллионов рублей.
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