Минюст: "Медузу" признали иноагентом после жалобы некоего ведомства

Министерство юстиции России признало "Медузу" иностранным агентом после того, как некий государственный орган сообщил об иностранном финансировании издания. Об этом говорится в ответе министерства телеканалу "Дождь".

В документе отмечается, что издание, зарегистрированное в иностранном государстве, может быть признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если оно получает иностранное финансирование.

Минюст не уточнил, какое ведомство сообщило об иностранном финансировании «Медузы» и о каких источниках идёт речь.

Минюст включил "Медузу" в список СМИ — "иностранных агентов" 23 апреля. Причины этого решения не разглашались. Официальное уведомление о признании "иностранным агентом" в редакцию пока не поступило. Генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко, сообщила, что редакция будет обжаловать решение Минюста. Она отметила, что журналисты не занимаются политической деятельностью в России, а зарегистрированное в другой стране СМИ технически не может не получать иностранного финансирования.

"Медуза" – русскоязычное издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко с сотрудниками редакции после их массового исхода из-за её увольнения. По данным РБК, отставки Тимченко потребовали в Кремле. Редакция "Медузы", зарегистрированная в Латвии, начала работать в октябре 2014 года.

Включение в список иностранных агентов, в частности, обязывает от изданий указывать свой статус в редакционных материалах. Участники реестра должны создать юридическое лицо в России, четыре раза в год подавать отчёт о деятельности и финансовой активности и раз в год результаты аудита.