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Арестанты из Сахарово подают в суд на МВД за пыточные условия

Арестованные после январских акций в поддержку Алексея Навального

Арестованные после январских акций в поддержку Алексея Навального подают коллективный иск в Замоскворецкий суд Москвы из-за пыточных условий содержания в спецприёмнике Сахарово. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Двадцать истцов требуют выплатить им по 90 тысяч рублей. В иске перечислены более десяти нарушений прав задержанных, в том числеунижение человеческого достоинства ("туалет — дыра в полу, и ту снимают на видеокамеру"), отсутствие медицинской помощи, средств гигиены ("вместо туалетной бумаги использовали одноразовые простыни") и спальных мест ("лежали на куртках на полу").

Ответчиками выступают МВД России и начальник изолятора Сахарово Алексей Лагода. Юристы указывают, что подобные иски в России раньше не подавали, пишет издание.

Как заявил юрист "ОВД-Инфо" Дмитрий Пискунов, представляющий интересы истцов, всего о пыточных условиях содержания в Сахарово правозащитникам сообщали 213 человек, задержанных на митингах.

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