Роскомнадзор потребовал проверить видео на "Порнхабе" на предмет оскорблений представителей власти и церкви

Роскомнадзор попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД провести экспертизу видеороликов, размещённых на крупнейшем порносайте PornHub. Ведомство заподозрило, что в них содержатся оскорбления представителей власти, церкви и пропаганда наркотических средств. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

PornHub — крупнейший в мире видеохостинг фильмов для взрослых. Большую часть контента на нём составляют видео, загруженные пользователями сервиса. Внимание регулятора привлекли два видео, на которых можно заметить атрибуты Русской православной церкви, три ролика, герои которых, предположительно, употребляют наркотические препараты и один, потенциально оскорбляющий представителя власти.

По итогам экспертиз Роскомнадзор намерен внести ссылки на видео в единый реестр запрещенной информации, пишут "Известия" и потребовать удалить ролики с ресурса. В случае неисполнения решения они будут заблокированы в России на уровне провайдеров.

В материале "Известий" не упоминается, как регулятор нашёл видеоролики на порносайте и в каком жанре они сняты.

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