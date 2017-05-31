Pornhub опубликовал на своем сайте фильм "Он вам не Димон"

На крупнейшем в мире порносайте Pornhub в среду был опубликован фильм-расследование "Он вам не Димон". Это было сделано после того, как суд в Москве потребовал от оппозиционера Алексея Навального удалить ролик из YouTube.

Сначала Pornhub предложил политику загрузить фильм самостоятельно, однако Навальный заявил, что он "его и удалять не собирается". Оппозиционер предложил порносайту "сделать ремейк "Он вам не Димон" в соответствующем жанре". По мнению Навального, это помогло бы многим гражданам осознать, как в России относятся к их конституционным правам. После этого фильм в полном размере был опубликован на сайте Pornhub.

Error rendering VK.

В среду Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному. От оппозиционера потребовали удалить расследование о предполагаемой причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева. Поводом для иска Усманова стало то, что, по данным ФБК, бизнесмен в качестве взятки передал подконтрольным премьер-министру структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей. Юристы Фонда борьбы с коррупцией намерены обжаловать решение суда. Сам Навальный не собирается удалять фильм "Он вам не Димон". "Это исключается полностью", – заявил оппозиционер.

Pornhub является крупнейшим порносайтом мира. В 2015 году портал был заблокирован на территории России, однако в апреле этого года власти открыли доступ к сайту. Фильм "Он вам не Димон", в котором содержатся обвинения в коррупции в адрес Медведева, был опубликован 2 марта. Он набрал на YouTube более 20 миллионов просмотров.