ФСБ отчиталась о задержании членов группировки М.К.У.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о задержании в 9 городах России 16 членов радикальной группировки М.К.У., которые якобы готовили подрывы зданий органов власти и вооруженные нападения. ФСБ называет данное сообщество украинским.

"Коммерсантъ" расшифровывает аббревиатуру М.К.У., как "Маньяки. Культ убийц". "Медиазона" даёт расшифровку "Молодёжь, которая улыбается". Сообщается, что группировка придерживалась идеологии расового превосходства, её члены призывали к экстремизму и пропагандировали ненависть к людям других национальностей или ведущим антисоциальный образ жизни.

Задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области и Переславле-Залесском Ярославской области. У предполагаемых членов М.К.У. изъяли холодное оружие, электронную технику, средства коммуникации и инструкции по изготовлению "средств террора". ФСБ сообщает, что у задержанных также обнаружили "данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним".

По данным ФСБ, группировкой с территории Украины руководит некий Егор Краснов. Он создал М.К.У. в 2018 году. Краснов якобы поэтапно предлагал участникам сообщества задания: от нанесения экстремистских надписей на стенах и избиений бездомных до нападений на сотрудников правоохранительных органов и осуществления терактов.

Следственный комитет России сообщает о возбуждении уголовных дел по статьям о подстрекательстве к убийству, приготовлении к теракту и покушении на умышленное причинение опасного для жизни нескольких человек вреда здоровью по мотивам ненависти.

О задержании сторонников М.К.У. в Геленджике и Ярославле сообщалось в марте этого года. По версии ФСБ, они нападали на бездомных и мигрантов, а также планировали террористические акты.