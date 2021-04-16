В Новосибирске ФСБ задержала автора фильма о связи власти с криминалом

В Новосибирске оперативники ФСБ задержали тележурналиста Николая Сальникова, он подозревается в вымогательстве. Журналист стал известен после увольнения с правительственного канала после резкой критики властей, недавно он опубликовал расследование о возможной связи региональной власти с организованной преступностью.
Сальников работал на канале новосибирского правительства ОТС. Летом 2019 года ведущий потребовал от федеральных властей организовать тушение лесных пожаров в Сибири, резко раскритиковав слова чиновников о том, что бороться с ними экономически невыгодно, — рассказывает “Тайга.инфо”. После этого журналист работал в малых политических партиях.
В начале апреля Сальников опубликовал видео "История успеха ОПС "Успех": из рэкетиров в депутаты", в котором назвал часть тренеров и воспитанников новосибирского спортивного клуба "Успех" членами преступного сообщества. Клуб был основан в 1989 году трёхкратным чемпионом по каратэ, известен в спортивной среде и проводит ежегодный турнир, в котором участвуют спортсмены мирового уровня.
Основатель клуба Вениамин Пак пять созывов подряд избирается в региональный парламент, сейчас он возглавляет там комитет по культуре, образованию, спорту и молодежной политике. Среди его воспитанников — спикер городского совета Новосибирска, ещё четверо городских депутатов, региональный министр промышленности и торговли, перечисляет “Тайга”. К группе близки ещё несколько региональных политиков, своим учителем Пака так же называл ушедший в отставку глава Тувы Шолбан Кара-оол. Все они — единороссы.
В фильме Сальникова утверждается, что в Новосибирске в 90-е годы действовала группировка "Успеховские", лидером которой называли Пака. Она, как утверждается, сотрудничала с различнымии ОПГ и контролировали вещевой рынок в городе. Согласно утверждениям в фильме, выходцы из "Успеха" "в полном составе вошли в 21 век" и "плотно вросли во власть". По сведениям источника "Тайги.инфо", теперь журналист подозревается в вымогательстве денег у героев расследования и мошенничестве.
Вместе с ним был задержан по подозрению в тех же преступлениях создатель "Сибирского бальзама", бывший кандидат на пост мэра Новосибирска Сергей Проничев. 16 апреля суд должен решить вопрос об их аресте.
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