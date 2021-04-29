"Левиафан". Новое уголовное дело и закрытие штабов Навального

Находящегося в заключении оппозиционного лидера Алексея Навального сегодня можно было увидеть выступающим – впервые с февраля. Он участвовал по видеосвязи в судебном заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня же, 29 апреля, стало известно, что против Навального и его коллег Ивана Жданова и Леонида Волкова возбуждено новое уголовное дело, а сеть региональных штабов политика закрывается.

29 апреля Бабушкинский суд рассмотрел апелляционную жалобу Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана. Политик участвовал в заседании по видеосвязи и рассказал о своем состоянии после голодовки: сейчас он весит 72 килограмма и постепенно выходит из голодовки.

"Вчера я ел четыре ложки каши в день, сегодня пять, завтра будет шесть. Жду десять ложек – это будет прорыв", – рассказал Навальный.

Суд оставил приговор Навальному без изменения, перед этим у политика была возможность выступить с последним словом:

"Я хочу сказать, дорогой мой суд, что ваш король голый. И уже не один маленький мальчик кричит об этом, уже миллионы людей кричат об этом, потому что это совершенно очевидно. Вот эти 20 лет бездарного совершенно правления пришли к такому результату. У него висит на ушах эта корона, сползающая на уши, есть тонны вранья по телевизору, есть, конечно, огромное личное богатство. Мы потратили триллионы, думаю, от проданных нефти и газа, а наша страна продолжает отставать и деградировать с каждым годом. Неудивительно, что уже все известные экономисты российского происхождения объединяются и пишут письмо о том, что в последние годы нужно признать потерянными десятилетиями. И так оно и есть. На самом деле, мне для осознания этого никакие экономисты даже не нужны.

Ваш голый, проворовавшийся король хочет и дальше править, до конца

Я сейчас сижу в колонии в областном центре, в городе Владимире, который находится в 200 километров от Москвы. Здесь ни одной ровной дороги, здесь зарплаты – 30 тысяч рублей. И это 21-й век, в нефтегазовой стране, которая претендует на мировое лидерство. Ваш голый, проворовавшийся король хочет и дальше править, до конца. Ему наплевать совершенно на страну, он вцепился в нее и хочет держать эту власть бесконечно. Если он останется у власти и дальше, то наступит еще одно десятилетие, и на смену потерянному десятилетию уже придет украденное десятилетие. И поскольку это всем понятно, и все больше людей видят, что король голый, вот этот голый король, осознавая, что сделать он ничего уже не может, он не может сделать ничего, чтобы страна жила лучше, он судорожно просто ищет какие-то кусочки святости, кусочки чего-то хорошего, чтобы присвоить их себе, украсть их, присвоить и использовать для своих личных целей. И вот это он много лет уже делает с победой нашего народа в Великой Отечественной войне, он ее пытается присвоить себе, объявив, что чуть ли не он победил в этой войне, и торгует этой победой направо и налево. Этот процесс ровно об этом, как ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги. Это то, что мы видим в этом процессе. Но, по сути, вся ваша власть – это власть тех самых оккупантов и предателей. Потому что я считаю предателями всех вас. Потому что вы во главе с вашим голым королем реализуете ровно тот план, про который мы все читали в учебниках истории, о том, что Россия должна быть захвачена, а русские при этом должны быть превращены в рабов, у которых будут забраны все их богатства, которые будут лишены образования, которые будут лишены здравоохранения, которые будут лишены любых перспектив. Ровно это вы и сделали, вы реализовали этот план. У нас каждый год 200 тысяч человек уезжают за границу. У нас население сокращается сейчас миллионами. У нас люди не имеют никаких перспектив".

Пока Алексей Навальный отбывает наказание в колонии, прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов) и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. 29 апреля глава сети региональных штабов Леонид Волков сообщил об их закрытии.

Что теперь будет со штабами Навального? Мне больно и грустно записывать это видео, и все же я остаюсь оптимистом. Постараюсь объяснить почему. Вы все знаете, что произошло: штабов Навального больше нет. Для меня, как для никого иного, это не просто слова, это удар под дых или даже, наверное, в самое сердце. Я руководил сетью штабов Навального, а сначала ее строил; я отдал ей четыре года своей жизни и безумно напряженной работы. Мы начали в феврале 2017 года со штаба в Санкт-Петербурге, мы объехали с Алексеем Навальным десятки регионов страны, и мы смогли сохранить сеть штабов дважды в очень тяжелых условиях. Сначала – после избирательной кампании, когда было неясно, сможем ли мы после выборов в 2018 году найти для региональных штабов новые задачи и собрать деньги на их работу. Ну казалось бы: штабы создавались для организации волонтеров во время кампании, а теперь они зачем нужны? Но мы видели, как важно было, что в регионы пришла после долгой тишины политическая жизнь, как важна работа штабов для молодых активистов, для сторонников перемен по всей стране. Мы полностью переформатировали работу штабов: каждый штаб защитил свой региональный проект, каждый стал вести активную политическую работу по местной повестке. Расследовать коррупцию местных жуликов, помогать экологам и градозащитникам, участвовать в региональных выборах. И при этом, конечно, продолжил принимать участие в федеральных проектах – в больших митингах, в "Умном голосовании". А наши сторонники увидели это и поддержали: тысячи людей подписались на пожертвования, которые позволили нам финансировать работу штабов, снимать помещения, покупать технику, платить зарплаты и немалые налоги. Второй раз сеть штабов выжила летом 2019 года, когда именно по ней был нанесен прицельный удар под названием "дело ФБК". Вынесли всю технику, арестовали все счета, допросили всех сотрудников, обыскали все офисы и все квартиры. Группа, состоящая из 141 следователя по особо важным делам, исполняла политический заказ из Кремля: сделать дальнейшую работу штабов невозможной. Чтобы никто воду не мутил в регионах, чтобы никто не раскачивал лодку. Наперекор всему, в казалось бы невозможных условиях, мы выжили. Штабы смогли продолжить работу и не только продолжить – добиваться побед. Мы отменяли коррупционные госзакупки, добивались отставки воров и жуликов, побеждали на выборах, защищали от застройки парки и скверы. Помогали местным активистам. Два наших координатора стали депутатами; штабы стали школой политической работы для десятков тысяч активистов. Несмотря на прямой приказ ее уничтожить. С тех пор сеть штабов стала, кажется, личным врагом Путина. И третий удар, увы, оказался смертельным. Сохранение ее работы в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация – только "эксперты" из Следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального. Но опускаем ли мы руки? Конечно, нет. Мы верим, что четыре года напряженной работы в очень тяжелых условиях прошли не зря. Закалили наши штабы, многому их научили. Мы их учили проводить расследования и избирательные кампании, организовывать митинги и работу с волонтерами. Конечно, не только учили, но и учились у них сами, это была совместная работа, в ходе которой штабы обменивались идеями и лучшими практиками. И мы знаем, что благодаря этому многие наши координаторы выросли в серьезных, успешных, перспективных политиков – кто регионального, а кто и федерального масштаба. Нечестно будет сказать, что мы их выращивали, нет – они сами росли и выросли. И теперь мы их с гордостью и радостью отпускаем в свободное плавание. Некоторые региональные штабы не готовы к этому и закроются, но большинство – продолжат работу как самостоятельные, независимые региональные общественно-политические движения во главе с сильными лидерами. Мы не сможем их финансировать больше. Мы не сможем помогать с дизайном или с IT-решениями. Мы не будем ставить им задачи. Но они сами отлично справятся. За эти четыре года мы наработали огромный стартовый капитал для этого: базу сторонников, многочисленные группы подписчиков в социальных сетях. У многих наших региональных YouTube-каналов больше подписчиков, чем у провластных региональных СМИ. Наши штабы умеют вести фандрайзинг, умеют работать со сторонниками, умеют сами ставить задачи – находить проблемные темы региональной повестки, вести расследования, поддерживать местных активистов. Конечно, жизнь самостоятельной политической организации терниста: будет много давления, будет много трудностей, не у всех получится с ними справиться. Но сильнейшие – выживут и станут еще сильнее. И это будет означать, что всё, что мы с вами до сих пор делали, было не зря. Как говорится, король умер – да здравствует король! Вся наша адская работа в эти четыре года – и вся ваша поддержка – были не зря. Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут. Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, есть тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. Вы им поможете, и все у них получится.

По мнению политолога Владимира Гельмана, формирование новых политических организаций в регионах после закрытия штабов Навального возможно, однако на это потребуется какое-то время. Кроме того, региональные организации не столь влиятельны за пределами своего региона. Например, голос местного движения в Тамбове вряд ли будет слышен в масштабе всей страны. Гельман считает, что протесты не остановятся с роспуском штабов Навального, но задача координации этих штабов станет намного более сложной.

"Российские власти пытаются уничтожить организационную структуру протестов, потому что для них опаснее не индивиды, которые выступают против того, что делает власть, а организации, которые могут координировать протестные акции, в перспективе "Умное голосование" организовать на предстоящих думских выборах, – говорит Владимир Гельман. – И отсюда стремление подавить организационную активность всеми доступными методами. И кроме того, запугать тех, кто в какой-то протестной активности готов принимать участие. То есть власти посылают сигнал: если граждане будут участвовать в организации протестной деятельности, то им может быть очень скверно, они могут стать экстремистами. И если люди будут следовать тому, что говорят Навальный и его соратники, они также могут стать объектами репрессий. Ну, и реакция, которая последовала, закрытие сети штабов, она вынужденная, поскольку в этом активно участвовало большое количество граждан, и конечно, соратники Навального просто не могут их подвергать такому серьезному риску, связанному с тем, что они могут оказаться фигурантами уголовных дел".

29 апреля также стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и сотрудников его фондов Леонида Волкова и Ивана Жданова по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет.

Дело было возбуждено ещё в начале февраля, однако известно о нём стало только сейчас. Оно упоминается в документах по делу о признании фондов и штабов Навального экстремистскими организациями, сообщается на сайте политика.

"Я посмеялся сегодня, что теперь я наконец знаю, кто притесняет меня как личность и мои права в нашей стране, – говорит политик Дмитрий Гудков. – Это просто какой-то абсурд уже. Абсурд на абсурде. Можно держать страну на страхе, можно держать путем применения кнута и пряника, а здесь уже ни кнута, ни пряника, это уже какой-то абсурд. На абсурде долго режим не удержится, потому что этот абсурд уже всем очевиден.

На абсурде долго режим не удержится

Когда авторитарный режим переходит в терминальную стадию – это когда уже популярность режима невысока, рейтинги падают, – то удерживать власть можно только силой. А если ты удерживаешь власть силой, ты даешь неограниченные полномочия силовикам. И все, ты этого левиафана выпускаешь из бутылки, а засунуть назад его уже нельзя – они начинают звездочки зарабатывать на погоны. Это же удобно: когда ты ловишь преступника, ты рискуешь жизнью, это очень сложно, а здесь ты просто нашел твит, приехал, а потом отчитался, что обезвредил столько-то экстремистов, столько-то "врагов народа". И все начинают зарабатывать палочки, звездочки эти по палочной системе.

Совершенно очевидно, что сейчас закон вообще не имеет значения. Потому что наше государство просто демонстративно отказалось от права. Есть, например, такая история, когда движение "Открытая Россия" прекратило свое существование, просто формально прекратило, а ее сотрудники, даже не сотрудники, а люди, которые когда-то участвовали в ее мероприятиях, сидят. Например, Миша Иосилевич в Нижнем Новгороде сидит в СИЗО, а он вообще не имеет к "Открытой России" прямого отношения. Это нарушение даже тех драконовских законов, которые они сами напринимали. Поэтому, как бы они ни назвались, для правоохранительных органов это не будет проблемой для продолжения репрессий. Им не важно, под каким лейблом ты выходишь. Но это все до поры до времени: я считаю, когда-нибудь они перестанут работать. Например, когда маму бывшего главреда сайта "Дождя" [Анну Борзенко], учителя лицея арестовали, там менты сами сказали, что им дали такую команду – оставить пожилую женщину в ОВД на ночь. То есть уже сотрудникам полиции это не очень нравится делать, мягко говоря".

Опасаясь уголовного преследования, сторонники Алексея Навального уезжают из России. Как сообщает "МБХ медиа", активист из Магнитогорска Александр Вильховский уехал в Нидерланды, где попросил политического убежища. Ранее Вильховский писал на своей странице во "ВКонтакте", что после акций в поддержку Навального на него и его родственников оказывали давление сотрудники полиции.

Соратник Алексея Навального Владимир Милов уехал из России в Европу. Иван Жданов и Леонид Волков тоже уехали за границу, последнего в марте отказалась задерживать по запросу из России Литва.