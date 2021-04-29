Пострадавшая при теракте взыскала ₽1,5 млн с петербургского метро

Суд в Санкт-Петербурге взыскал 1,5 миллиона рублей с городского метрополитена в качестве компенсации в пользу пострадавшей при теракте в метро в 2017 году Анны Селезневой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд установил, что Селезнева получила травмы по вине метрополитена, а теракт не может быть отнесен к обстоятельствам непреодолимой силы. Пострадавшая просила взыскать с ответчика 10 миллионов рублей

Во время теракта Селезнева - на тот момент студентка РГУП - серьезно пострадала: у нее были повреждены легкие, переломы костей таза, черепа и множественные комбинированные травмы. Она провела в 301 день в больницах. В июле 2019 года ей повторно установили инвалидность бессрочно, размер её пенсии - около 7000 тысяч рублей.