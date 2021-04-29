Пострадавшая при теракте взыскала ₽1,5 млн с петербургского метро

Суд в Санкт-Петербурге взыскал 1,5 миллиона рублей с городского метрополитена в качестве компенсации в пользу пострадавшей при теракте в метро в 2017 году Анны Селезневой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Суд установил, что Селезнева получила травмы по вине метрополитена, а теракт не может быть отнесен к обстоятельствам непреодолимой силы. Пострадавшая просила взыскать с ответчика 10 миллионов рублей
Во время теракта Селезнева - на тот момент студентка РГУП - серьезно пострадала: у нее были повреждены легкие, переломы костей таза, черепа и множественные комбинированные травмы. Она провела в 301 день в больницах. В июле 2019 года ей повторно установили инвалидность бессрочно, размер её пенсии - около 7000 тысяч рублей.
- 3 апреля 2017 года в Петербурге в вагоне поезда метрополитена произошел взрыв. Следствие считает, что взрывное устройство привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Погибли 16 человек, в том числе и предполагаемый смертник, более 100 - пострадали.
- По делу о взрыве в метро правоохранительные органы Петербурга задержали 11 человек. Следователи утверждали, что обвиняемые между собой не были знакомы и общались через "современные средства коммуникации". Доказательства вины задержанных следователи якобы нашли путем "тщательного анализа электронных следов". В декабря 2019 года их приговорили в разным срокам - от 19 лет до пожизненного.
- Никто из задержанных по делу о теракте свою вину не признал. Как минимум трое из них заявили о том, что их пытали в ФСБ, чтобы выбить показания. Адвокаты обвиняемых сообщали, что судебное следствие было необъективным.
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