Во Франции задержаны члены "Красных бригад". Их хотят выдать Италии

Во Франции полиция задержала семерых членов леворадикальной итальянской организации "Красные бригады", действовавшей в 1970-1980 годах. В Италии их обвиняют в совершении терактов, убийствах представителей силовых органов и в покушениях на убийства.

Трое из задержанных - Джорджио Пиетростефани, Марина Петрелла и Роберто Капелли - ранее были осуждены в Италии.

Пиетростефани приговорили к 22 годам за убийство начальника полиции Милана Луиджи Калабрези в 1972 году. В 1999-м году, во время пересмотра дела, он бежал во Францию.

Капелли и Петрелла смогли уехать до того, как были приговорены итальянским судом к пожизненным заключениям за убийство полицейского в 1980 году, похищение сотрудника министерства юстиции Италии, а также серию нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что долгие годы Франция отказывала Италии в экстрадиции членов "Красных бригад" из-за того, что в 1985-м году президент Франсуа Миттеран издал указ, согласно которому бывшие участники леворадикальной организации фактически получили убежище. Теперь решение об их экстрадиции рассмотрит французский суд. В Министерстве юстиции Италии надеются на скорейшее рассмотрение дела, поскольку сроки давности по многим преступлениям истекают.

В январе 2019-го года боевика "Красных бригад", 64-летнего Чезаре Баттисти, выдала Италии Боливия. На родине Баттисти был заочно приговорён к пожизненному заключению по обвинению в четырёх идеологически мотивированных убийствах, совершённых с 1977 по 1979 год, – в частности, ему инкриминируется убийство одного из крупнейших ювелиров страны того времени Перуиджи Туриджани. Сам осуждённый признаёт, что входил в вооруженную группировку, но утверждает, что никого не убивал. Он считает, что стал жертвой политически мотивированного преследования в Италии.

"Красные бригады" – организация, объединявшая леворадикальные силы Италии с 1970 по 1988 год и боровшаяся (в том числе – насильственными методами) как с представителями правящей верхушки, так и с такими же радикальными ультраправыми группировками. В период расцвета организации в ней состояло около 25 тысяч человек.

В числе самых громких акций "Красных бригад" – похищение и убийство бывшего премьер-министра Италии, председателя Христианско-демократической партии Альдо Моро весной 1978 года (также были убиты пять его телохранителей) и похищение в декабре 1981 года заместителя начальника штаба сухопутных войск НАТО в Южной Европе американского генерала Джеймса Ли Дозиера, который был освобождён спустя 42 дня в результате операции итальянских спецслужб.