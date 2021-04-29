Григорий Явлинский поддержал независимые СМИ, в том числе РС

Один из основателей партии "Яблоко", глава её федерального политкомитета Григорий Явлинский выступил в поддержку работающих в России независимых медиа, в том числе Радио Свобода.

В статье под названием "Несовместимость. Почему в системе Путина нет места свободе слова" Явлинский напомнил о двадцатой годовщине разгрома властями НТВ. В результате смены собственника и ухода многих ведущих журналистов изменилась редакционная политика телеканала, который, формально оставшись негосударственным, стал полностью зависимым от властей. "Причиной уничтожения НТВ стала независимая информационная политика, реально не подчинявшаяся администрации президента" - пишет Явлинский.

"Сегодня, в апреле 2021-го, после двух десятилетий путинского правления, можно констатировать, что свободная пресса в России уничтожена практически полностью" - констатирует лидер "Яблока", отмечая при этом, что в последние недели власти оказывают беспрецедентное давление на немногие оставшиеся независимые СМИ. Явлинский упомянул об угрозах в адрес "Новой газеты", обыске у главного редактора "Важных историй", многомиллионных штрафах в отношении Радио Свобода, уголовных делах против редакторов DOXA, признании "Медузы" "СМИ-иностранным агентом" и преследования журналистов, освещавших акции протеста.

"В системе Путина не предусмотрена не то что свободная пресса, в этой системе вообще нет места настоящей журналистике. Средства массовой информации в таком авторитарном государстве, как современная Россия, выполняют исключительно пропагандистскую функцию... А честная и профессиональная журналистика в нашей стране сегодня возможна только с реальным риском для жизни" - пишет Явлинский. По его мнению, честная и объективная журналистика - одна из главных угроз выстроенной в России системе власти. "И как только появится свобода слова, эта система развалится" - пишет политик.