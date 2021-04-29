Григорий Явлинский поддержал независимые СМИ, в том числе РС

Один из основателей партии "Яблоко", глава её федерального политкомитета Григорий Явлинский выступил в поддержку работающих в России независимых медиа, в том числе Радио Свобода.
В статье под названием "Несовместимость. Почему в системе Путина нет места свободе слова" Явлинский напомнил о двадцатой годовщине разгрома властями НТВ. В результате смены собственника и ухода многих ведущих журналистов изменилась редакционная политика телеканала, который, формально оставшись негосударственным, стал полностью зависимым от властей. "Причиной уничтожения НТВ стала независимая информационная политика, реально не подчинявшаяся администрации президента" - пишет Явлинский.
"Сегодня, в апреле 2021-го, после двух десятилетий путинского правления, можно констатировать, что свободная пресса в России уничтожена практически полностью" - констатирует лидер "Яблока", отмечая при этом, что в последние недели власти оказывают беспрецедентное давление на немногие оставшиеся независимые СМИ. Явлинский упомянул об угрозах в адрес "Новой газеты", обыске у главного редактора "Важных историй", многомиллионных штрафах в отношении Радио Свобода, уголовных делах против редакторов DOXA, признании "Медузы" "СМИ-иностранным агентом" и преследования журналистов, освещавших акции протеста.
"В системе Путина не предусмотрена не то что свободная пресса, в этой системе вообще нет места настоящей журналистике. Средства массовой информации в таком авторитарном государстве, как современная Россия, выполняют исключительно пропагандистскую функцию... А честная и профессиональная журналистика в нашей стране сегодня возможна только с реальным риском для жизни" - пишет Явлинский. По его мнению, честная и объективная журналистика - одна из главных угроз выстроенной в России системе власти. "И как только появится свобода слова, эта система развалится" - пишет политик.
- Редакция издания "Медуза" (признано российскими властями иностранным агентом, но не согласно с этим решением) в пятницу объявила о сборе донатов после того, как от сотрудничества с ними отказались рекламодатели. Это произошло из-за получения "Медузой" на прошлой неделе статуса так называемого СМИ – иностранного агента. Этот статус накладывает на издание необходимость вести регулярную и дорогую финансовую отчётность, регистрировать российское юридическое лицо и посвящать большую часть материалов упоминанию своего агентского статуса.
- Радио Свобода и ряд других проектов корпорации РСЕ/РС также были включены в реестр иностранных агентов несколько лет назад. Медиаорганизация неоднократно подчёркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку её редакционная политика полностью независима. Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал "СМИ-иноагенты" особым образом маркировать все их публикации. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять это требование, расценив его как попытку вмешательства в редакционную политику. С 12 января по 15 апреля Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 70 миллионов рублей.
- ООО "РСЕ/РС", представляющее в России медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода, обратилось в Европейский суд по правам человека с ходатайством о принятии срочных обеспечительных мер, которые предусматривали бы мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам в отношении медиаорганизации. Президент корпорации Джейми Флай в связи с подачей ходатайства в ЕСПЧ заявил: "Российским властям не удастся заставить РСЕ/РС отказаться от свободы слова и честной журналистики. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать вместо нас решения о том, каким образом обращаться к аудитории в России".
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