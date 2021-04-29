"Медуза" объявила о сборе донатов после внесения в список СМИ-иноагентов

Редакция издания "Медуза" (признано российскими властями иностранным агентом, но не согласно с этим решением) объявила о сборе донатов после того, от сотрудничества с ними отказались рекламодатели. Это произошло из-за получения статуса так называемого СМИ – иностранного агента.

"Медузе" пришлось отказаться от офисов в Риге и Москве, снизить расходы и практически перестать сотрудничать с внештатными авторами. Сотрудникам издания сократили зарплаты на 30-50%. В "Медузе" уверены, что даже при таких мерах издание не сможет просуществовать долго и нуждается в поддержке читателей.

"Мы всегда верили, что у нас получится построить медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно. Ведь это особенно важно в стране, где запрос на честную информацию огромен, а независимых СМИ критически мало. И мы построили такое медиа. На это нам потребовалось шесть лет. Российские власти разрушили наш бизнес за один день." - говорится в сообщении издания.

Ранее Министерство юстиции России сообщило признало "Медузу" иностранным агентом после того, как некий государственный орган передал информацию об иностранном финансировании расположенной в Риге редакции. Как зарубежные СМИ могут существовать без зарубежного финансирования в ведомство не уточнило. Минюст так же не сообщил, какой именно госорган сообщил об иностранном финансировании "Медузы".

23 апреля Минюст включил "Медузу" в реестр так называемых СМИ – иностранных агентов. Это накладывает на издание необходимость вести регулярную и дорогую финансовую отчётность, регистрировать российское юридическое лицо и посвящать большую часть материалов упоминанию своего агентского статуса.