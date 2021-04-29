"Единоросс" Хахалов во время охоты запытал до смерти волка

"Новая газета" опубликовала в четверг видео, на котором депутат курганской областной думы от партии "Единая Россия" Денис Хахалов, а также его знакомые, пытают в лесу волка, а затем давят его, ещё живого, снегоходом, сопровождая это смехом и одобрительными комментариями. Кадры жестокого убийства животного разместили в одной из соцсетей сами участники расправы. Позже, как сообщают СМИ, они были удалены.

Спустя несколько часов после публикации "Новой газеты" видеосервис YouTube, на котором журналисты разместили запись убийства, также удалил её за "нарушение правил натуралистичного контента".

При этом президиум генерального совета "Единой России" объявил об исключении Дениса Хахалова из партии, а заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн пообещал обратиться в прокуратуру с просьбой проверить действия депутата на предмет уголовного преступления.

"Новая газета" отмечает, что в 2004 году в Курганском областном суде присяжные оправдали Хахалова, которого судили по обвинению в расстреле из автомата четырёх человек на трассе Екатеринбург–Курган. А в октябре 2019 года катайский районный суд отказал Хахалову в иске о защите деловой репутации к работнику "Синарского щебёночного карьера": тот обвинял депутата, одновременно являющегося директором предприятия, в коррупции и незаконном получении диплома о высшем образовании.