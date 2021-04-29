Умер физик Виктор Кудрявцев, обвинённый ФСБ в госизмене

На 78-м году жизни умер российский учёный, физик Виктор Кудрявцев, которого ФСБ обвинила в государственной измене. Об этом сообщил адвокат "Команды 29", защищавшей Кудрявцева, Иван Павлов. По его словам, год и два месяца, которые учёный провёл в СИЗО "Лефортово", "совершенно подорвали его здоровье".

Павлов также отметил, что дело Кудрявцева - это "пример того, как спецслужбы убивают российскую науку в прямом смысле этого слова".

Бывший сотрудник одного из ведущих ракетных предприятий России, Центрального научно-исследовательского института машиностроения, Виктор Кудрявцев был задержан ФСБ, а затем арестован и отправлен в следственный изолятор, летом 2018 года. Учёного обвинили в госизмене. В спецслужбе утверждали, что он передал секретные сведения бельгийскому университету. Кудрявцев вину отрицал и говорил, что действовал в рамках утверждённой на уровне правительства научной программы.

Спустя год и два месяца обвиняемому заменили арест на подписку о невыезде из-за обострения онкологического заболевания. Позже ФСБ приостановила расследование по уголовному делу, поскольку Кудрявцев из-за болезни не мог участвовать в следственных действиях.