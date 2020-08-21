ФСБ остановила следствие по делу учёного Виктора Кудрявцева

ФСБ приостановила предварительное расследование по уголовному делу о государственной измене в отношении 76-летнего физика Виктора Кудрявцева. Он не может участвовать в следственных действиях из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Кудрявцева — Ивана Павлова.

По его словам, в настоящее время Кудрявцев продолжает лечение от болезни, из-за которой в прошлом году физику заменили арест на подписку о невыезде. Предварительное расследование остановлено до его выздоровления.

Бывший сотрудник одного из ведущих ракетных предприятий России, Центрального научно-исследовательского института машиностроения Кудрявцев был задержан летом 2018 года. Ему предъявлено обвинение в государственной измене. Утверждается, что он передал секретные сведения бельгийскому университету. Учёный вину отрицает и говорит, что действовал в рамках утверждённой на уровне правительства научной программы.

Его ученик, сотрудник того же института Роман Ковалёв был приговорён к 7 годам колонии по тому же обвинению. Он полностью признал вину и пошёл на сделку со следствием.