Реальные доходы россиян снизились в 1-м квартале на 3,6 процента

Реальные располагаемые доходы населения России в 1-м квартале 2021 года упали на 3,6 процента в сравнении с 1-м кварталом 2020 года. Об этом сообщил в четверг Росстат. Данные его отчёта приводит РБК.

Реальные располагаемые денежные доходы показывают, какие средства остаются у населения остается после уплаты обязательных взносов и платежей с поправкой на инфляцию. Росстат отмечает, что первые три месяца прошлого года ещё фактически не были затронуты эпидемией коронавируса, из-за которой были введены карантинные меры, способствовавшие резкому спаду экономики во втором квартале. Сейчас эти меры в России значительно ослаблены, поэтому начиная со 2-го квартала нынешнего года ведомство ожидает роста реальных располагаемых доходов.

В прошлом году, по уточнённым оценкам Росстата, эти доходы упали на 3 процента, ранее сообщалось о 3,5 процентов.

Общее отставание этого показателя от 2013 года (когда в России в последний раз устойчиво росли доходы населения) превысило 10 процентов.

Первоначально Росстат планировал опубликовать информацию о доходах населения 20 апреля, однако перенёс публикацию. 21 апреля с посланием к Федеральному собранию выступал Владимир Путин. Официально перенос информации о снижении доходов населения, которое продолжается уже 4 квартала подряд, с выступлением президента никак не был связан.

Путин в послании 21 апреля пообещал, что "реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого ещё не произошло".