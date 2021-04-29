В Чехии прошли акции протеста против "изменника" Земана

В Праге и десятках других городов Чехии в четверг прошли акции протеста против высказываний президента страны Милоша Земана, который поставил под сомнение версию о причастности российских агентов к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

На Вацлавской площади в Праге собрались, по оценкам полиции, около 10 тысяч человек, организаторы говорят о 20 тысячах.

Земан в своём выступлении в воскресенье сказал, что есть и другая версия случившегося. Он также предположил, что речь могла идти об "игре спецслужб". При этом Земан признал, что подозрения в адрес России серьёзные, и призвал их проверить.

Выступление президента вызвало гневную реакцию многих политиков и гражданских активистов, от него, по сути, дистанцировался и премьер Андрей Бабиш, сказав, что существует только одна версия взрывов. Земана обвинили в том, что он фактически подыгрывает кремлёвской пропаганде, а также в разглашении секретной информации. Группа сенаторов собирается официально выступить с обвинением Земана в госизмене. Демонстранты выступили в поддержку этого намерения. Часть транспарантов была также направлена против политики России и лично Владимира Путина.

В Чехии по-прежнему действуют карантинные нормы в связи с эпидемией коронавируса, однако массовые уличные акции при соблюдении социальной дистанции и масочного режима не запрещены. Организаторы призывали всех, кто придёт на митинги, соблюдать гигиенические нормы и при возможности перед акцией сдать тест на коронавирус.

Правительство Чехии в середине апреля обвинило сотрудников российской военной разведки (ГРУ) в причастности к взрывам. Материалы расследования секретны, известно лишь, что подозрения падают на тех же предполагаемых офицеров ГРУ, которых в Британии обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль - в Чехии они использовали не только паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, но и паспорта Молдавии и Таджикистана. В связи с обвинением чешские власти решили выслать из страны 18 сотрудников российского посольства. Последовала серия ответных шагов; к концу мая штаты чешского посольства в Москве и российского в Праге должны уравняться. Согласно расследованию группы Bellingcat, спецоперации ГРУ в Чехии и Болгарии были направлены на то, чтобы сорвать поставки боеприпасов на Украину. Официально чешская сторона эту версию не комментирует, хотя Земан в своём выступлении упомянул и о "болгарском следе". Россия все обвинения категорически отрицает.

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