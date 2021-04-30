РФПИ хочет судиться с бразильским регулятором из-за "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что подаст в суд на Национальное агентство санитарного контроля Бразилии (Anvisa) за клевету о вакцине "Спутник V". Сообщение об этом появилось в твиттер-аккаунте вакцины.

Минздрав Бразилии в середине марта сообщил, что договорился о закупке российского препарата. Однако на этой неделе бразильский фармацевтический регулятор отказался выдать разрешение на импорт в страну российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщив о "свойственном препарату риске" и "серьёзных дефектах". При этом местное производство вакцины не остановлено.

Основная претензия к вакцине российского производства состоит в обнаружении одной из партий аденовируса, оказавшегося, по утверждению бразильской стороны, способным к репродукции. Разработчик российской вакцины "Спутник V" – центр имени Гамалеи – отрицает наличие воспроизводимых аденовирусов в препарате.

Разработчики российской вакцины считают, что решение Бразилии отказаться от "Спутника V" носит политический характер.

РФПИ привел в твиттере ссылку на публикацию о том, что бразильский регулятор не проводил собственных исследований российской вакцины, а его заключения были основаны на документации полученной из России.

После этого признания бразильского регулятора РФПИ заявил, что начинает в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации.

30 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что готово пересмотреть свое решение о запрете ввоза в страну российской вакцины "Спутник V" после получения новых данных от разработчика, передаёт ТАСС.

"Спутник V" был одобрен для использования больше чем в 50 странах мира, включая Индию и соседнюю с Бразилией Аргентину. Кроме того, её используют в одной стране Евросоюза, Венгрии, не дожидаясь решения общеевропейского регулятора.

Медицинские власти ЕС изучают препарат. Они хотят получить больше информации о результатах тестирования и процессе производства вакцины.