В отчёте о безопасности вакцин минздрава Аргентины содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российкого препарата "Спутник V". Заболевание вызывает снижение уровня тромбоцитов. Это в свою очередь может привести к кровотечениям и тромбозам.

Внимание на данные минздрава Аргентины обратил "Фармацевтический вестник". Всего в документ попали сведения о побочных действия после 1,5 миллиона уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008 процента случаев.

Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случая на 100 тысяч доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата: лихорадкой, головной болью, гриппоподобный синдром, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.

В статистике приведены семь редких непредвиденных случаев, связанных с введением "Спутника V": пять случаев анафилаксии и два случая иммунной тромбоцитопении.

В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что введение другой векторной вакцины против COVID-19 — от компании AstraZeneca — связано с развитием редких побочных эффектов: тромбозов на фоне низкого содержания тромбоцитов. Польза от применения препарата признана превышающей возможные риски.

О похожих случаях тромбозов на фоне введения еще одной аденовирусной вакцины Johnson & Johnson сообщил американский регулятор. В вакцине Johnson & Johnson используется аденовирус 26-го типа, схожий с первым компонентом вакцины "Спутник V".