Госдепартамент США призвал Москву прекратить давление на Радио Свобода

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти прекратить давление на медиакорпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Об этом на брифинге для прессы заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Представитель Госдепартамента сообщил, что Блинкен обсуждал ситуацию вокруг Радио Свобода, телеканала Настоящее Время и лругих проектов РСЕ/РС с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Подробности разговора Прайс не раскрыл. Госдепартамент обратился к иностранным партнёрам США с просьбой присоединиться к его призыву к российским властям.

Прайс также отметил, что в случае продолжения давления российских властей на РСЕ/РС, Соединённые Штаты могут принять ответные меры.

Радио Свобода и другие проекты корпорации РСЕ/РС в 2017 году были включены российскими властями в реестр "СМИ-иностранных агентов". Медиаорганизация неоднократно подчёркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку её редакционная политика полностью независима.

Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал "СМИ-иноагенты" особым образом маркировать их публикации. Радио Свобода, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять это требование, расценив его как нарушение Конституции России, закона о СМИ и попытку вмешательства в редакционную политику. Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении Радио Свобода и его проектов более 500 протоколов о нарушениях правил маркировки журналистских материалов. Общая сумма штрафов может превысить 100 миллионов рублей.