Губернатор Приморья предложил ввести сбор за отдых за рубежом

Глава Приморского края Олег Кожемяко предложил ввести в России "внутренний сбор" для туристов, которые едут отдыхать за границу. Об этом чиновник заявил 29 апреля на презентации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает РБК.

По словам Кожемяко, деньги от сбора нужно направить на развитие внутреннего туризма.

Сообщается, что 20 апреля губернатор Приморья выступал с подобным предложением на заседании комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту, председателем которой он является. Комиссия включила предложение ввести "выездной сбор" в список мер по поддержке туризма, которые рекомендует рассмотреть правительству.

Инициатива о введении "выездного сбора" правительством не рассматривается, заявила представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Но на презентации нацпроекта сам Чернышенко упоминал, что сейчас Россия — на шестом месте среди всех стран по выездному туризму. Россияне, по его словам, ежегодно тратят в туристических поездках за рубежом около 36 миллиардов долларов, и до сих пор продвигался в основном выездной туризм.

