Год без поездок. Вернется ли прежняя туристическая жизнь

Пандемия COVID-19 один из самых сильных ударов нанесла по туризму и туристам. Мировой туристический рынок, как и связанные с ним отрасли, от авиационной до гостиничной, продолжают скатываться в пропасть. Есть ли у них шансы когда-нибудь оттуда выкарабкаться?

В середине марта Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО, или ВТООН) сообщила, что более трети всех туристических направлений в мире, до весны 2020 года считавшихся наиболее популярными для отдыха и развлекательно-познавательных поездок, из-за пандемии остаются наглухо закрытыми для иностранных туристов. Например, 30 государств (или их самых популярных курортов) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 в Европе и 11 в Африке. Эти показатели ниже, чем на пике карантинных ограничений в мае 2020 года, когда 75 процентов направлений по всему миру были полностью закрыты, но больше по сравнению с прошлым ноябрем, когда были закрыты 27 процентов.

Согласно последнему отчету ЮНВТО, в 2020 году, названном худшим во всей истории туризма, число так называемых "международных туристских прибытий" сократилось больше чем на один миллиард, или на 74 процента. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, когда будут представлены окончательные данные за 2020 год, может выяснится, что мировая сфера туризма сократилась, как минимум, на 80 процентов.

Пандемия уже обошлась мировой индустрии туризма в 1,3 триллиона долларов, что более чем в 11 раз превышает убытки, зафиксированные во время глобального финансового кризиса 2008–2009 годов.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка коронавируса достигла уровня пандемии с "тревожными уровнями распространения и серьезности". Именно тогда, практически в течение недели, все международные поездки, не связанные с экстремальными ситуациями и делами, прекратились. Почти все государства наглухо закрыли свои границы, авиакомпании отменили рейсы, а жизнь во многих городах на всех континентах остановилась.

Удар по индустрии туризма и всем, кто от нее зависит, был ошеломляющим: количество международных прибытий, к примеру, в аэропорты США в апреле 2020 года упало на 98 процентов по сравнению с предыдущим годом, и оставалось на этом уровне в течение нескольких месяцев. На каком-то этапе в прошлом году правительства многих стран начали ослаблять ограничения на поездки, но затем вновь закрутили гайки – после появления новых штаммов вирусов и из-за "сохраняющейся серьезности эпидемиологической ситуации", как напоминает отчет Всемирной туристской организации.

Как считает глава ЮНВТО Зураб Полиликашвили, сейчас мировые лидеры должны обсудить тенденцию к "более детальному, основанному на доказательствах подходу к ограничениям на поездки", например, к требованиям к иностранным туристам предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус по прибытии. Около трети пунктов назначения по всему миру в настоящее время требуют подобные справки от иностранцев, почти всегда в сочетании с обязательным дальнейшим пребыванием в карантине.

В начале марта Еврокомиссия направила в дипведомства стран Евросоюза основные принципы создания так называемых "ковид-паспортов", в надежде на скорейшее облегчение режима поездок накануне нового туристического сезона. Как ожидается, документ будет представлять собой электронный сертификат, в котором, в частности, будет указана дата вакцинации (тем или иным одобренным препаратом) и\или информация о результатах тестов для тех, у кого пока нет прививок, а также сведения о выздоровлении от COVID-19. Брюссель надеется, что такая мера позволит восстановить передвижение внутри Евросоюза. Однако этим планам могут помешать крайне низкие темпы вакцинации в Евросоюзе. Некоторые страны ЕС ранее заявили, что введение "ковид-паспортов" дискриминирует тех, у кого нет возможности сделать прививку просто из-за недоступности вакцины.

Большинство россиян выступают против введения так называемых "ковид-паспортов" для переболевших коронавирусной инфекцией или сделавших прививку, так как также считают их "дискриминационными". Об этом в марте сообщал РБК со ссылкой на опрос портала SuperJob.

Чего ждать в будущем российским туристам, да и всем остальным? О сложившейся ситуации в интервью Радио Свобода рассуждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе:

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– В последние пару месяцев власти Египта постоянно говорили о скором возобновлении прямых чартерных рейсов на их курорты Красного моря из России. Росавиация, однако, пока эту информацию не подтверждает. Что известно об этом возобновлении? Потому что Египет – это массовое, любимое для россиян туристическое направление.

– Я бы сказала, одно из любимых и одно из массовых. Что касается чартерного авиасообщения, то это уже какая-то сложившаяся смешная практика. Каждый раз египетская сторона говорит, что "очередная российская инспекция была, одобрила все и уехала", и вот-вот будет уже объявлена дата – и каждый раз все заканчивается опровержением, и со стороны Египта, и со стороны России. С названной недавно датой – 28 марта – примерно такой же сценарий. Египетская сторона заявила, что дата уже объявлена, а Росавиация ответила: "Да мы вообще в первый раз об этом слышим, какая дата, вы о чем?" И на следующий же день чиновники в Египте оправдывались: "Ой, мы чего-то сами не поняли, что мы до этого говорили". Прямого чартерного авиасообщения из России с курортами Египта в обозримом будущем не планируется.

– И ведь до пандемии, уже много лет, после вызванной терактом катастрофы российского самолета над Синайским полуостровом в ноябре 2015 года, прямого сообщения с египетскими курортными городами из России не было. Террористическая угроза там никуда не исчезла. И Федеральное агентство России по туризму по-прежнему не сняло запрет на продажу туров на курорты Египта, в том числе и через третьи страны – формально туда ездить нельзя. Но мне, например, известно, что многие россияне стали пользоваться такой уловкой, когда не хотят всем заниматься самостоятельно (а таких, наверное, еще большинство): они оформляют поездки в Египет через турагентства Беларуси, откуда с египетскими курортами есть прямое авиасообщение, и оно не прекращалось, несмотря на пришествие нового коронавируса. Известно вам о такой практике? Сколько вообще людей туда так попадают?

– Такая лазейка активно использовалась россиянами до пандемии. А в последний год нет, потому что транзитом через Беларусь тоже теперь особо куда-то не полетишь. Сейчас больше используется другой вариант – долететь до Каира (прямых рейсов из России туда достаточно много, и их число планируется еще увеличить), а из египетской столицы уже по земле, автобусом или автомобилем, добираться до курорта. Потому что с Беларусью у наших граждан, особенно после событий, начавшихся на исходе прошлого лета, есть сомнения: а стоит ли, а вдруг оттуда не сможем улететь, мало ли там что случится в любой момент.

– Но в целом настроения российских туристов не поменялись за последнее время? Обычно их не смущают такие вещи, как народное восстание, в той же Беларуси, политически накаленная обстановка в той или иной стране, террористические угрозы где бы то ни было, пандемия…

Ничего наших туристов никогда не пугало раньше. Но коронавирус внес изменения в поведение российских путешественников. Особенно если переболевшие или погибшие есть среди близких

– И даже стихийные бедствия! Да, ничего наших туристов никогда не пугало раньше. Но коронавирус все-таки внес изменения в поведение российских путешественников. Особенно если переболевшие или погибшие есть среди близких. По нашим оценкам, примерно 40 процентов активных российских путешественников, выезжавших за рубеж в последнее время, стали задавать вопросы, и себе, и турпредставителям других стран и иностранных курортов: "Насколько всё безопасно и что будет, если вдруг что-то там произойдет?" Я говорю об их беспокойстве не в связи с возможными терактами или стихийными бедствиями, а именно о страхе заболеть COVID-19.

– Насколько упал в целом российский туристический рынок за год, в цифрах? Мы говорим не о внутреннем туризме, а конечно, о том, что называлось всегда туризмом заграничным.

– Примерно на 70 процентов сократился весь обычный выездной туристический поток. Несколько мои цифры отличаются от того, что дает официальная российская статистика, и официальная статистика некоторых других государств. Например, по оценке Всемирной туристской организации, турпоток из России упал примерно на 55-60 процентов – что, на наш взгляд, является искажением. Потому что в эти данные включены возможные выезды за рубеж в те страны, с которыми открыто авиасообщение, (а таких много – Австрия, Швейцария, Япония, Корея, Германия, даже Финляндия), но туда не могут ездить туристы. То есть туда могут попасть российские граждане, с разными целями – и их включают в общий выездной поток. Но туристов из России там нет. Классический туристический рынок (то есть обычный отдых, рекреация, все эти стандартные туры и так далее) упал больше чем на 70 процентов за 2020 год.

– Многие ли туроператоры, агентства, особенно известные, разорились, закрылись, или находятся в замороженном состоянии?

– Пока немногие. И это я считаю какими-то "чудесами кризисного адреналина". Потому что закрылись около 100 юридических лиц в туроператорской сфере за 2020 год, что просто ничтожные цифры. Ведь общее количество таких юрлиц – 4500. Больше закрылось туристических агентств, ритейла, магазинов, где можно было купить туры разных производителей – таких около 5 тысяч. Это примерно 30 процентов от общего объема рынка, то есть здесь более существенный урон. На наш взгляд, все объясняется тем, что, во-первых, кризис еще не пройден, и все находятся в состоянии максимальной мобилизации. А во-вторых, еще тем, что было принято постановление правительства об отсрочке обязательств перед потребителями.

Задолженности на общую сумму в несколько десятков миллиардов рублей рынок просто похоронили бы. Возможность отсрочки по таким обязательствами позволила сохранить тот баланс, который мы сейчас наблюдаем

Если бы не этот документ, я, в общем, не очень представляю, что в России случилось бы, на какое бы дно рухнул наш туристический рынок. Просто его спасает пока отсрочка выплат компенсаций тем туристам, которые заранее купили туры за рубеж, но не смогли ими воспользоваться. Это задолженности на общую сумму в несколько десятков миллиардов рублей – конечно, они рынок просто похоронили бы. Возможность отсрочки по таким обязательствами позволила сохранить тот баланс, который мы сейчас наблюдаем. И мы надеемся, что такое положение все-таки продлится до конца 2021 года.

– Какие уроки вообще принес минувший год для отрасли и для туристов, чем научились и чему нет типовые российские туристы за время пандемии? Стало ли, например, больше людей, которые научились путешествовать самостоятельно?

– В 2020 году как раз те туристы, которые путешествовали самостоятельно, в ряде случае столкнулись с самыми серьезными проблемами, пытаясь вернуться домой, особенно в начале пандемии. И, если мы говорим только о выездном туризме, то самостоятельные путешественники как-то прямо исчезли. Не говоря уже о том, что сейчас самостоятельно, в общем, довольно сложно куда-то вылететь.

Но в целом и туристы, и вся индустрия, затвердили, наверное, самый главный и самый неприятный, я бы сказала, урок – невозможно сейчас планировать ничего надолго. Стратегия не работает – работает только тактика. И для того, чтобы та или иная тактика оказалась успешной, крайне важна актуальная на данный момент информация. Но только ведь любая информация может меняться в течение суток на прямо противоположную. Поэтому за этот год, относительно пережив первоначальный шок, многие, хотя и не все, научились быстро искать и осваивать новую информацию, и, соответственно, быстро принимать тактические решения. Возможно, я немножко преувеличиваю, не все научились, но такая тенденция сформировалась.

– Если говорить о других массовых и традиционных направлениях для российских туристов, таких, как, например, Грузия, Греция, Турция, Таиланд, каковы перспективы?

– Про Европу забыли, так что, да, рассмотрим не европейские массовые направления. Турция – вроде все будет хорошо, это было направление N1 в 2020-м году, и, скорее всего, будет им и в 2021-м. Грузия – невозможно сейчас считать ее полноценным туристическим направлением. Потому что прямое авиасообщение с этой страной было закрыто еще до пандемии, по совершенно другим и всем почти известным причинам. То, что Грузия готова принимать российских туристов, при отсутствии прямого авиасообщения вряд ли поставит ее в разряд массовых в этом году. Таиланд – каждую неделю, если не каждый день, эта страна выступает с новыми, все более усовершенствованными инициативами, чтобы начать наконец принимать иностранных туристов. Но пока в любом случае иностранный поток туда мизерный, из России тоже – потому что, как минимум, им придется сидеть в долгом карантине.

Буквально на днях, 23 марта, местные власти островов Самуи и Пхукет выступили с инициативой создания специальных условий приема иностранных туристов, и есть шансы, что они будут утверждены. Пхукет готов принимать всех вакцинированных, а Самуи – и вакцинированных, и не вакцинированных, но буквально под конвоем гида-экскурсовода. Тем не менее, Таиланд делает все, что в его силах, чтобы максимально приблизить возвращение "доковидного" уровня туризма.

– Вы сказали, что про страны Европы российские туристы вообще уже забыли. По каким причинам? Из-за пандемии, из-за политического обострения? Интересно, как вообще политика влияла в последнее время, еще до пришествия коронавируса, на поездки массовых российских туристов за рубеж, на выбор ими направления. С одной стороны, все больше россиян, судя по официальным опросам, считают, что Запад России враг, что русских якобы везде обижают и не любят, и так далее, такой миф есть. С другой стороны, всегда все привыкли отвечать на эти опросы не то, что думают на самом деле, держать этакий вечный кукиш в кармане.

– Политика серьезного влияния никогда не оказывала на выбор мест для отдыха, если только она не приводила к ограничению выезда для определенной категории граждан. Ну, условно говоря, спрос на Монако и Монте-Карло упал, когда немногие люди, которые туда ездили, попали под санкции. Я огрубляю, но это так. Если мы говорим о более-менее массовом туризме, то количество туристов, которые выезжали в Испанию, Италию, Грецию, страны Скандинавии, Великобританию, Францию, Германию, начиная с 2014 года, каждый год увеличивалось. То есть все не связано было никак с отношениями официальной Москвы с Западом, которые упали почти до нулевой отметки.

Если Франция, Испания или Италия переживают по поводу того, что происходит у них с заболеваемостью, то наши туристы как-то спокойно относятся к тому, что там происходит, и готовы туда ехать хоть завтра

Влияют личные доходы, безусловно, от этого зависит выбор стран, и сильно повлияла пандемия и связанные с ней прямые ограничения на въезд туристов. Многие россияне пребывают по этому поводу просто в недоумении. Если Франция, Испания или Италия переживают по поводу того, что происходит у них с заболеваемостью, то наши туристы как-то спокойно относятся к тому, что там происходит, и готовы туда ехать хоть завтра.

– За прошедший год поехать было практически невозможно никуда, кроме исключительно ограниченного набора направлений. И за счет того, что где-то местные правители наплевали на COVID-19, эти курорты и направления сейчас переживают настоящий бум. Такой яркий пример – все (у кого есть на это деньги, конечно) открыли для себя танзанийский остров Занзибар. Это правда так, в России этот "занзибарский бум" заметен, на общем безрыбье?

– Да, Занзибар, на самом деле, абсолютное открытие, причем забавное, я бы сказала, потому что Занзибар появился на российском рынке не в 2020-м, а в 2019 году. Для понимания: чартерные перелеты были организованы туда еще зимой 2018–2019, и общее количество россиян там тогда не превышало 6 тысяч за весь сезон. Из них 5 тысяч прилетели на чартерах. А в 2020 году туда поехали отдыхать около 30 тысяч человек! То есть турпоток в конкретную страну, которая рассматривалась всегда до этого как весьма экзотическое, маргинальное даже, в какой-то степени, направление, вырос на порядки, именно в пандемийный год. Несмотря на особенные нюансы отдыха на Занзибаре: например, на многочасовые отливы в дневное время, когда океан отходить от пляжей кое-где чуть ли не на 2 километра, дно рядом оголяется.

Ровно такая же история произошла с Мальдивскими островами. Динамика прироста турпотока на Мальдивы в "ковидный" год превышала все рекорды, которые эта страна ставила в предыдущие десятилетия. Поехать было особо некуда, вот два самых дорогих направления из имеющихся в ассортименте показали положительную динамику. Что приводит нас к еще одному интересному выводу, возвращаясь к предыдущему вопросу: сохранился люксовый сегмент туризма. И это та категория путешественников, которые будут ездить, несмотря ни на какие ограничения.

– То есть заметна та же тенденция, которая касается не только туризма, а вообще всего происходящего во всем мире, и в России в том числе: что бедные продолжают затягивать пояса, а богатые продолжают богатеть? И массовый, не очень обеспеченный российский турист вынужден от поездок отказываться (а тут еще и коронавирус!), а богатые продолжают без проблем выбирать дорогие, элитарные направления?

– Это очень контрастная, черно-белая картина мира получается, но по сути – да. Если чуть ее расцветить деталями, эту картину, я бы добавила, что те люди, которые бедны, и раньше особо не могли никуда ездить, и теперь тем более, а вот российский средний класс, который в предыдущие времена мог себе позволить три-четыре поездки в год, теперь готов заплатить лишь за одну.

– Что происходит сегодня с российскими авиакомпаниями, начиная, конечно, от "Аэрофлота" и заканчивая всеми остальными? Насколько тяжел кризис для них?

– Там убытки побольше даже, чем в туристической индустрии, просто потому что сама по себе эта отрасль финансово емкая и технически более сложная. Пока также банкротств никаких не произошло, все как-то держатся. Но у авиакомпаний отсрочка обязательств перед пассажирами введена не на год, как в туристической индустрии, а уже на три года (это абсолютно беспрецедентная история). Но, конечно, кризис пока не закончился, ничего не ясно. Авиакомпании заинтересованы в открытии выездного рынка ничуть не меньше, чем туроператоры и туристы. За счет этого сегмента доходность авиакомпаний держалась совершенно на другом уровне (на внутреннем рынке доходность другая, не заработаешь на ней).

– Что касается вакцинации, справок об отрицательном тесте на коронавирус и так далее: возможно, это отныне новая реальность надолго, если не навсегда. Это может, в дополнение к остальным факторам, отбить навсегда у большинства желание путешествовать? Инертность пересилит? Или пересилит другое – привычка делать все быстро, и, возможно, через "черный ход", например, с помощью фальшивых справок, массового появления которых сейчас очень боятся в ЕС?

– Каждый будет выбирать наиболее привычную ему стратегию. Если выводить это все на некий статистический уровень и нарисовать обобщенный профиль туриста в новых реалиях, спросить, кто этот новый турист: человек, который не боится ничего и тратит время на легальные справки, или который постарается наплевать на законы и правила, или тот, кто вообще ничего не будет делать – то как выглядит этот профиль? По оценке наших аналитиков, есть люди, которые отказываются от любых поездок за границу, мол, лучше мы поездим по России, пока заграница не начнет действовать в "доковидном" режиме, без справок, без тестов, без этих специальных мобильных приложений и так далее. Таких, по нашим наблюдениям, в России около 30 процентов – от общего числа тех, кто вообще выезжали за границу. Большая же часть готова заниматься всякими дополнительными справками. Они ворчат, скрипят зубами, но готовы путешествовать в новой реальности, только чтобы попасть в привычное место отдыха за рубеж.

– Сейчас в мире многие политики, дипломаты и высшие чиновники из туристической и авиационной отраслей обсуждают введение так называемых "ковид-паспортов", или "паспортов вакцинированных". С этими предложениями выступают и Евросоюз, и российский МИД, и Китай, и так далее, и каждый предлагает какие-то свои варианты. Что вы думаете об этой возможной практике, ведет ли она к дискриминации, или облегчает жизнь? И может ли она способствовать скорейшей вакцинации массовых туристов?

Разделение человечества на "чистых" и "нечистых" никого не смущает, так как рассматривается пускай как временное, но все-таки подспорье и возможность возродить мировую туриндустрию​

– Честно говоря, дискуссия, которая развернулась вокруг "ковид-паспортов", меня удивила. Это, безусловно, дискриминационная мера. Энное количество людей, я подозреваю, по всему миру даже сотни миллионов, имеют серьезные ограничения в связи с состоянием своего здоровья, не могут делать себе прививки – и получается, что если "ковид-паспорта" станут разрешением на путешествие, то окажутся навсегда гражданами второго сорта, выброшенными из жизни. Но та серьезность, с которой эта тема обсуждается, в разных странах, на всех уровнях, тем не менее показывает, что разделение человечества на "чистых" и "нечистых" никого не смущает, так как рассматривается пускай как временное, но все-таки подспорье и возможность возродить мировую туриндустрию. Возможна ли синхронизация всех прививочных протоколов по всему миру? С учетом того, что переживает турбизнес, и в связи с этим экономики очень многих стран, скажу, что да. Конечно, это прекрасное поле для разных политических спекуляций и торгов, но я пока вижу больше возможностей для компромиссов и для договоренностей по "ковид-паспортам", чем, условно, полгода назад.

– Все кеще недавно наивно ожидали, что пандемия продлится сначала месяц, потом полгода, ну, точно год максимум, и жизнь вернется на круги своя. Какие настроения в целом царят и среди туроператоров в России, и среди просто ваших знакомых, которые часто ездят, с которыми вам как-то все-таки удается общаться: изменится ли навсегда то, что мы называем миром путешествий и туризма? И каковы шансы на то, что вернется прежняя туристическая жизнь?

– Шанс есть всегда. Но один из уроков – это то, что вся затянувшаяся история с пандемией придала путешествиям абсолютно особую значимость и ценность. То есть путешествие стало не просто тем элементом, которого не хватает, чтобы почувствовать себя в колее и вспомнить, какой была жизнь раньше. Мы поняли, что это и есть одно из достижений цивилизации, что мы можем на выходные и в отпуск куда-то поехать (и не важно, куда – в Ярославль, в Прагу или на Занзибар, не имеет значения). Стало ясно, что вообще сама возможность передвижения туда, куда ты захочешь, в любой момент, без ограничений, без справок, без тестов, без прививок – бесценна. Прививки ведь раньше делали для того, чтобы путешествовать в самые экзотические жаркие страны – а сейчас мы говорим о прививках для того, чтобы попасть в Европу. Так вот, путешествия стали приобретать особую ценность – как любое утраченное, потерянное, в том виде и на таких условиях, к которым мы привыкли, и которые считались абсолютно обыденными вещами. Даже, может быть, чем-то уже не очень интересным, слегка поднадоевшим, и так далее.

Вся затянувшаяся история с пандемией придала путешествиям абсолютно особую значимость и ценность

– Вы сами не боитесь, что мир и из-за этого в том числе скатится в некое новое Средневековье, что эти ограничения передвижения, особенно запреты на познавательные путешествия, приведут к плохим изменениям сознания? Когда, как в древние времена, любые соседи, которые живут за ближайшей горой, условно говоря, казались "чудовищами с песьими головами", и к которым, соответственно, относились очень враждебно? И все это порождало войны, жертвы, ксенофобию и так далее? Ведь чем больше человек путешествует, тем больше он понимает, что мир на самом деле маленький, но очень разнообразный, и это нормально, и все люди одинаковы в своем многообразии?

– Именно, что "людей с песьими головами" беспокоит то же самое, что и тебя, и они так же любят свою семью, дом и работу, что они, по сути, такие же, как ты сам. Это очень важный вопрос. Конечно, риск такой есть. Мы можем нарисовать разные сценарии. И утопические, а может быть, антиутопические картины, как мы перейдем к путешествиям в капсулах, на воздушных подушках, будем пересекать границы и общаться друг с другом через какую-то пленку – но все-таки общаться. Либо представить другую крайность, что каждый закроется у себя в стране, в своем городе, деревне, на своей деляночке, и с опаской будет смотреть на любого соседа, потому что он, в том числе, может быть носителем этой новой чумы под названием "ковид". Обе крайности возможны – но я оптимист, и верю в то, что рано или поздно победит здравый смысл. Главное, чтобы это произошло не слишком поздно.