Суд продлил арест обвинённому в госизмене журналисту Ивану Сафронову

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 июля срок ареста советника главы Роскосмоса, бывшего специального корреспондента газет "Коммерсантъ” и "Ведомости" Ивана Сафронова. Он обвиняется в государственной измене. К началу июля он будет находиться под арестом уже год. При этом ему до сих пор не сообщили, в чём именно его обвиняют, а один из его адвокатов был задержан ФСБ.

По версии следствия, в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он свою вину не признаёт. Какую именно информацию и кому он сообщил — следствие не раскрывает даже ему и его адвокатом. Материалы дела засекречены.

Сафронов — автор ряда резонансных публикаций о военно-технической сфере и российской армии. Он был уволен из "Коммерсанта" после материала о возможном кадровом перемещении главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. После этого за журналистом уволился почти весь отдел политики "Коммерсанта".

30 апреля один из адвокатов журналиста, глава объединения "Команда 29" Иван Павлов был задержан ФСБ в гостинице в Москве. Он прибыл в город на рассмотрение дела Сафронова и внесённого в список так называемых иностранных агентов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Павлов обвиняется в разглашении данных предварительного следствия. Его коллега сообщил, что адвокат получал угрозы от следователя по делу Сафронова.