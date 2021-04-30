Глава "Команды 29" адвокат Иван Павлов задержан после обыска

У главы объединения юристов и журналистов "Команда 29" Ивана Павлова в гостиничном номере в Москве прошёл обыск, после чего его задержали. В Санкт-Петербурге с обысками также пришли к IT-специалисту проекта Игорю Дорфману. Об этом сообщает "Команда 29" в своем телеграм-канале.

"Задержан Иван Павлов, проходят обыски, работает ФСБ. Больше ничего неизвестно",— написал в фейсбуке один из адвокатов "Команды 29" Евгений Смирнов.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что Ивана Павлова задержали оперативные сотрудники ФСБ "в рамках расследуемого уголовного дела после проведения обыска в его номере в московской гостинице".

Иван Павлов является адвокатом бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Утром 30 апреля в Лефортовском райсуде Москвы должно рассматриваться дело о продлении меры пресечения Сафронову.

Также Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов) в деле о признании ФБК экстремистской организацией.

Иван Павлов также защищал физика Виктора Кудрявцева, которого ФСБ обвинила в госизмене, и обвиняемую в шпионаже бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан.