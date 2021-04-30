Гитарист Rammstein поддержал осужденного за клип активиста

Гитарист немецкой группы Rammstein Рихард Круспе выразил поддержку бывшему главе штаба Навального в Архангельске Андрею Боровикову, которого накануне осудили на 2,5 года колонии по обвинению в распространении порнографии за репост клипа музыкантов. Пост Круспе опубликован в инстаграме музыканта.

"Я узнал о деле Андрея Боровикова из СМИ, судебное дело против него было возбуждено за репост клипа Pussy в российской соцсети. Очень сожалею, что он был приговорен за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует", — написал Круспе. Музыкант также добавил, что Rammstein всегда будет отстаивать принцип свободы творчества как неотъемлемое право человека.

Ранее группа официально не комментировала это уголовное дело.

29 апреля суд в Архангельске приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшего главу местного штаба Навального Андрея Боровикова. Его признали виновным в распространении порнографии из-за репоста клипа на песню группы Rammstein "Pussy".

Боровиков вину не признал, назвав дело политически мотивированным. Клип на песню Rammstein активист опубликовал в своих видеозаписях во "ВКонтакте" ещё в 2014 году и никак его не распространял. Уголовное дело на активиста завели в сентябре 2020 года. Экспертиза, заказанная следствием, признала, что в клипе Rammstein содержатся порнографические сцены.По словам Боровикова, свидетели по делу сотрудничали с полицией. "Медиазона" пишет, что один из них – бывший волонтёр штаба Навального – был полицейским осведомителем.

В 2019 году Боровиков, который организовывал акции протеста в Архангельске, в частности против мусорного полигона в Шиесе, был осуждён по так называемой "дадинской" статье – за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Его приговорили к 400 часам обязательных работ.