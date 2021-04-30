Глава военной разведки США назвал Россию "экзистенциальной угрозой"

Российские вооруженные силы представляют собой "экзистенциальную угрозу" для Соединенных Штатов. Такое заявление сделал директор Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Скотт Беррьер, выступая на слушаниях в Конгрессе со специальным докладом.

По его словам, Россия модернизировала 82 процента своего ядерного арсенала и создает системы для преодоления противоракетной обороны западных стран. Цель Москвы – иметь возможность нанести Западу неприемлемый для него ущерб, пояснил он.

Беррьер обратил внимание на разработку Россией новых субмарин, высокоточных крылатых и баллистических ракет, а также подводной "беспилотной торпеды". Генерал указал на готовность российских военных демонстрировать силу посредством современного конвенционального оружия и проведения экспедиционных операций.

Глава ведомства подтвердил свои прежние выводы о том, что Россия производит сотни ядерные боеголовок в год и, в отличие от Америки, не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Беррьер уверен, что Кремль рассматривает Соединенные Штаты и НАТО как главную угрозу для собственной безопасности, своих геополитических амбиций и сохранения правящего режима.

Отдельное внимание докладчик уделил тому, как Россия, его словам, пытается "дискредитировать" усилия Запада по борьбе с коронавирусом и в то же время продвигает собственную вакцину "Спутник V" в интересах своего международного имиджа. Он подчеркнул, что российские власти до сих пор не передали данные о "Спутнике" независимым международным регуляторам: речь идет о стандартной процедуре, без выполнения которой препарат не может считаться безопасным. Генерал напомнил, что во время пандемии российское руководство не предоставило почти никакой помощи гражданам и малому бизнесу.

В 2018 году глава Стратегического командования США Джон Хайтен назвал Россию "единственной экзистенциальной угрозой для страны". Он призывал разработать широкий спектр средств ПВО и ПРО для защиты от России, Китая и КНДР.