Суд в Бресте приговорил 14 человек к тюремным срокам по делу о протестах

Суд в Бресте приговорил 14 белорусских граждан к тюремным срокам по делу об участии в массовых беспорядках в Пинске после президентских выборов. Подсудимые получили от пяти с половиной до шести с половиной лет колонии.

Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что среди осуждённых есть многодетная мать.

В августе прошлого года, после объявления победителем выборов Александра Лукашенко, жители Пинска пришли к зданию городского исполкома. Территория была оцеплена милицией. Произошли столкновения.

По версии следствия, собравшиеся кидали в милиционеров камни, палки и другие предметы. Потерпевшими по делу признаны 109 сотрудников милиции и чиновников.

Адвокаты утверждают, что столкновения мог спровоцировать начальник милиции Дмитрий Коровяковский. По свидетельствам очевидцев, он произнёс в мегафон "Открыть огонь!". Некоторые участники акции восприняли слова буквально и начали защищаться.

Коровяковский утверждает, что никаких приказов лично не отдавал. В материалах дела отмечается, что милиция действовала в рамках полномочий.