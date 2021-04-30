Суд в Бресте приговорил 14 человек к тюремным срокам по делу о протестах

Суд в Бресте приговорил 14 белорусских граждан к тюремным срокам по делу об участии в массовых беспорядках в Пинске после президентских выборов. Подсудимые получили от пяти с половиной до шести с половиной лет колонии.
Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что среди осуждённых есть многодетная мать.
В августе прошлого года, после объявления победителем выборов Александра Лукашенко, жители Пинска пришли к зданию городского исполкома. Территория была оцеплена милицией. Произошли столкновения.
По версии следствия, собравшиеся кидали в милиционеров камни, палки и другие предметы. Потерпевшими по делу признаны 109 сотрудников милиции и чиновников.
Адвокаты утверждают, что столкновения мог спровоцировать начальник милиции Дмитрий Коровяковский. По свидетельствам очевидцев, он произнёс в мегафон "Открыть огонь!". Некоторые участники акции восприняли слова буквально и начали защищаться.
Коровяковский утверждает, что никаких приказов лично не отдавал. В материалах дела отмечается, что милиция действовала в рамках полномочий.
- С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.
- Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко и ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
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