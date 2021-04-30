Философ Жижек вызвал Бастрыкина на дебаты из-за дела DOXA

Словенский философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина в связи с уголовным делом против журналистов студенческого издания DOXA. Запись интервью с Жижеком по поводу этого дела опубликовал канал DOXA в ютьюбе.

Жижек - хорошо известный в России философ и культуролог, носитель левых взглядов. Он призвал власти России прекратить дело против редакторов издания DOXA, которое он назвал "экстраординарным феноменом". По мнению философа, российское государство своими действиями "показывает, что испугалось маленького независимого студенческого журнала" и тем самым подрывает стабильность в стране: "Если вы хотите стабильности, вы должны создать институционные условия для того, чтобы критические высказывания были услышаны", — сказал он.

Александра Бастрыкина он назвал "образованным человеком", который "опубликовал множество статей", и выразил желание провести с ним дебаты "в духе взаимного уважения", поскольку происходящее в России, по словам Жижека, его беспокоит.

Славой Жижек был одним из первых подписавшихся под открытым письмом зарубежных учёных в поддержку DOXA, к которому присоединились известные философы Джудит Батлер, Этьен Балибар и десятки других.

Ранее Славой Жижек вступался за осуждённых в России участниц Pussy Riot и вёл с Марией Толоконниковой переписку, когда она находилась в колонии.

Журналисты DOXA Владимир Метёлкин, Алла Гутникова, Армен Арамян и Наталья Тышкевич - обвиняемые по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Дело возбуждено в связи с акциями в защиту Алексея Навального. В качестве меры пресечения журналистам фактически запрещено выходить из дома (разрешены только 2 часа прогулок по утрам).