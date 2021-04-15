Десятки зарубежных учёных и философов поддержали DOXA

Более шестидесяти учёных, философов и преподавателей из университетов разных стран мира, включая США, Великобританию, Францию и Израиль, написали открытое письмо в поддержку четырёх журналистов российского студенческого издания DOXA, против которых власти возбудили уголовное дело о вовлечении в протесты несовершеннолетних.

Авторы письма, среди которых Славой Жижек, Этьен Балибар, Джудит Батлер и Джоди Дин, назвали обвинения, выдвинутые против сотрудников DOXA, "абсурдными", потребовав немедленно прекратить преследование журналистов и освободить их.

Они отметили, что "DOXA опубликовала довольно невинное видео, призывающее протестовать без страха", в котором "исключение студентов по политическим мотивам" названо незаконным. "Только тот, кто использует систему образования для воспитания покорной массы, может счесть критическое мышление "представляющим опасность" и запретить", - сказано в письме. При этом его авторы отметили, что "это, должно быть, почётно - быть обвинённым в том же преступлении, что и Сократ".

В среду Басманный суд Москвы запретил выходить из дома и пользоваться интернетом четырём журналистам студенческого издания DOXA - Армену Арамяну, Владимиру Метелкину, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой. В суд их доставили после обысков и допросов в рамках уголовного дела о "вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". У обвиняемых изъяли телефоны и ноутбуки. Также обыски прошли у родителей Арамяна и Гутниковой и в помещении редакции DOXA. После этого владелец помещения расторг с изданием договор аренды.

По версии следствия, 23 января журналисты DOXA опубликовали видеоролик, авторы которого обратились к студенческому сообществу, заявив о незаконности угроз руководства вузов отчислить учащихся из-за их присутствия на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с ютьюба этот ролик, что и было сделано. Тем не менее, видео стало предметом для уголовного разбирательства.