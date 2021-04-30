Росстат: в России умерли около 250 тысяч человек с коронавирусом

За прошлый год и первые три месяца 2021 года в России умерли более 248 тысяч человек, инфицированных коронавирусом. Такие данные опубликовал в пятницу Росстат.

С учётом данных за апрель, которые пока не опубликованы, число умерших с коронавирусом в стране за всё время эпидемии превысило 250 тысяч. Это третий показатель в мире по числу смертей от COVID-19 после США и Бразилии.

При этом по официальным данным Оперативного штаба, число смертей от COVID-19 к 30 апреля достигло 110 тысяч, что более чем в 2 раза меньше, чем приводит Росстат. Согласно этим данным, Россия на 7-м месте в мире по числу умерших, а смертей на душу населения меньше, чем в большинстве развитых стран.

Расхождение в цифрах частично объясняется тем, что в статистику оперштаба включаются только те случаи смерти, при которых коронавирусная инфекция признана главной причиной летального исхода. По данным Росстата, COVID-19 стал главной причиной смерти почти 140 тысяч россиян – на 30 тысяч больше, чем указывает оперштаб. Ещё почти в 30 тысячах случаев коронавирус предположительно стал основной причиной смерти и почти в 20 – стал фактором, ускорившим гибель пациента.

Ранее специалисты-демографы, опираясь на статистику смертности в России, в том числе официальные данные Росстата, предположили, что официальная статистика смертей от ковида, вероятнее всего, не отражает реальность. Так называемая избыточная смертность, то есть превышение числа смертей по сравнению с предыдущими годами, за 2020 год в России составила около 360 тысяч человек. По оценке Reuters, с учётом первого квартала 2021 года она превысила 400 тысяч.

По данным Росстата, в марте 2021 года естественная убыль населения выросла в 1,5 раза по сравнению с мартом 2020 года. Умерли за месяц на 40 тысяч человек больше, чем в марте 2021 года. При этом в марте умерли более 23 тысяч человек с коронавирусом.

За прошлый год, по оценке Росстата, численность населения России (включая аннексированный Крым) снизилась более чем на полмиллиона человек.