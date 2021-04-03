Математическая модель лаборатории Сбербанка предсказала почти двукратный рост новых случаев ковида в России к середине апреля. Через две недели, прогнозировали аналитики Сбербанка, в стране будут выявлять более 15 тысяч новых случаев ежедневно. В субботу показатель был на уровне 9 тысяч случаев.

В ночь на субботу сервис скорректировал прогноз в меньшую сторону, до 12 347 случаев в день. В банке не комментировали пересчёт цифр, но заявили РБК, что делать выводы о третьей волне заболеваемости "преждевременно", а рост заболеваемости связали с потеплением.

В конце марта заместитель главы российского Минздрава Татьяна Семёнова на профессиональной конференции рассказала, что показатели заболеваемости уже указывают на возможность третьей волны. В тот же день её начальник, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что такую оценку давать "преждевременно".

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, с начала эпидемии в России заболели 4 миллиона 572 тысячи человек. За 2020 год и январь-февраль этого года умерли 223 905 заражённых коронавирусом, сообщил Росстат. Избыточная смертность в России в 2020 году составила около 360 тысяч человек, по показателям смертности в пандемию страна находится на втором или третьем месте в мире.