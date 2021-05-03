Весна военных тревог. Юрий Федоров – о демонстрации силы

В президентском послании, прочитанном 21 апреля, отсутствовали ожидавшиеся многими объявления о войне с Украиной, аннексии Донецкой и Луганской области или объединении с Беларусью. Вместо этого Владимир Путин вспомнил о персонажах "Книги джунглей" и произнес грозные, но, по сути дела, бессодержательные слова о красных линиях, которые "мы будем определять" сами. На следующий день Сергей Шойгу отдал приказ о прекращении "контрольных проверок" и возвращении в недельный срок войск, сосредотачивавшихся на границах с Украиной, в пункты постоянной дислокации. Похоже, можно вздохнуть с облегчением: военная тревога весны 2021 года окончилась.

Однако остаются вопросы: что, собственно, происходило? Готовился ли Кремль к новой агрессии против Украины или пытался лишь шантажировать Киев и партнеров по "нормандскому формату"? Почему войска, изготовившиеся к броскам на Киев, Харьков и Запорожье, тихо возвратились в казармы?

Что именно обсуждалось на совещаниях в тщательно охраняемом бункере в Ново-Огарево, известно лишь их участникам и политологам, слышащим голоса то ли из Кремля, то ли из астрала. Поэтому обратимся к фактам. 14 февраля на встрече с руководителями российских СМИ Путин заявил: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что". Слова "несмотря ни на что" значат, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" планируется надолго оставить под московским протекторатом, несмотря на все Минские соглашения и переговоры в "нормандском формате". В марте кремлевская пропаганда начала более обычного изощряться в издевательствах над украинцами и Украиной, предсказывая скорый и неизбежный разгром ее вооруженных сил. Помимо обычных обвинений Киев стали уличать в подготовке вторжения в Донбасс. А в конце марта началось наращивание российских войск вблизи украинских границ под предлогом объявленных министром обороны "контрольных проверок" боеготовности.

На протяжении нескольких лет вплоть до марта этого года вокруг Украины находилось почти 80 тысяч человек. К середине апреля их численность достигла 103 тысяч солдат и офицеров. Украинские военные ожидали, что к концу месяца у границ страны будет развернуто 110 тысяч российских военнослужащих. В Черное и Азовское море переброшены большие десантные корабли и другие суда Северного флота, из Балтики и Каспия. Под предлогом военных учений закрыт проход иностранных военных кораблей из Черного в Азовское море.

Иными словами, российские генералы вовсю готовились к нападению на Украину. В войска, предназначенные для вторжения, завозились запасы боеприпасов и горючего. В Крым была передислоцирована 56-я десантно-штурмовая бригада, предназначенная для молниеносных наступательных операций, прежде всего захвата в тылу противника плацдармов для высадки сил второго эшелона. Наряду с ударными группировками в приграничных районах разворачивались медико-санитарные части. Всё это – важные признаки практической подготовки к наступлению. Бывший командующий войсками НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заметил, что российские силы у границ Украины располагают "средствами, которые требуются Москве для вторжения: артиллерией, оборудованием радиоэлектронной борьбы, тыловым обеспечением, санитарами".

К середине апреля большого размаха достигла антиукраинская милитаристская пропаганда. Наряду с открыто прокремлевскими СМИ к ней подчас подключались аналитики, считающиеся независимыми. Так, в "Новой газете" появилась статья, в которой автор описал, как российские войска осуществляют "стратегические Канны" – операцию по окружению, уничтожению и пленению основной группировки ВСУ в Донбассе". Основные русскоязычные города юга и востока, доказывалось в статье, будут "заняты в ходе победоносной и быстротечной операции… Остаток Украины будет лишен доступа к морю".

Если украинские войска вторгнутся в так называемые народные республики, то Россия вмешается и, как выразился заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, "это будет началом конца Украины". Похоже, в Москве готовили грандиозную провокацию, подобную происшедшей поздней осенью 1939 года, когда спецгруппа НКВД обстреляла из артиллерийских орудий позиции советских войск возле деревни Майнила близ финской границы, что послужило Кремлю предлогом для начала советско-финской войны.

Правда, российские аналитики и политики предпочитали не замечать, что "победоносной и быстротечной войны" с Украиной не получится. В Вооруженных силах этой страны насчитывается около 250 тысяч человек, к которым в случае необходимости может присоединиться до 200 тысяч имеющих боевой опыт солдат и офицеров, находящихся в оперативном резерве первой очереди. Россия, в свою очередь, вряд ли сможет выделить для войны с Украиной более 110–120 тысяч человек, чтобы не ослабить силы на Дальнем Востоке, на Западе и Кавказе. Москва может рассчитывать на победу только в случае массированного применения боевой авиации и ракет, по которым у России есть превосходство над Украиной. Но это так называемая "большая война" с тяжёлыми боями, десятками тысяч погибших солдат и мирных жителей, разрушением городов, атомных электростанций и химических предприятий. Этого России не простит никто и никогда.

Впрочем, человеческие потери вряд ли особенно беспокоят обитателей Кремля и российских генералов. От нападения на Украину весной 2021 года их удержало другое. 13 апреля президент США в разговоре с Путиным "подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины". А 25 апреля лондонская The Sunday Times опубликовала интервью с недавно назначенным шефом британской разведки Ми-6 Ричардом Муром. Помимо всего прочего, он подтвердил: Великобритания и США предупредили Путина, что в случае вторжения в Украину Россия дорого заплатит. "Русские нисколько не сомневаются в позиции Великобритании по этому вопросу. И они абсолютно не сомневаются в позиции администрации Байдена по этому вопросу, потому что каналы (общения с Москвой. – РС) открыты". "У меня есть способы сообщить Путину то, что мне нужно, – добавил Мур. – Наши люди сидят рядом с русскими в Совете Безопасности ООН и могут с ними общаться".

Похоже, беседы сотрудников Мура и их американских коллег с представителями России в ООН оказались достаточно убедительными. Особенно потому, что были подкреплены подготовкой к активной фазе учений НАТО Defender Europe 21, самых крупных за последние 30 лет. В середине апреля, когда напряженность вокруг Украины, казалось, достигла пика, Шойгу сообщил, что в рамках этих учений НАТО сосредоточит 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения рядом с границами России, в основном в Причерноморье и в Балтийском регионе. Не исключено, правда, что Шойгу ошибся: по данным Пентагона, в этих учениях принимают участие 28 тысяч военнослужащих (не зря же русский народ подметил, что у страха глаза велики).

Но даже 28 тысяч натовских солдат оказалось достаточно, чтобы заставить российское руководство пересмотреть свои планы. И не случайно. Генерал-лейтенант Александр Бурутин, в прошлом первый заместитель начальника Генерального штаба, а ныне видный депутат Государственной думы вполне справедливо заметил, что главная цель учений – "создание стратегической группировки, максимально приближенной к западным границам России и Белоруссии" и что "такая группировка будет наиболее эффективна в наступательных операциях".

Бурутин также обратил внимание на то обстоятельство, что стоимость этих учений достигает миллиардов долларов. "Насколько оправданы для Европы и США эти затраты в условиях глобального экономического кризиса?" – задал вопрос генерал-парламентарий. Он, правда, не озаботился тем, что стоимость "контрольных проверок" российских войск в апреле этого года больше, чем средства, выделенные на социальные нужды, о которых Путин сообщил в своем послании 21 апреля. Но таковы уж российские парламентарии…

Главный же урок весенней военной тревоги 2021 года в том, что в Вашингтоне, Лондоне и ряде других западных столиц, похоже, утвердились во мнении: лучший способ остановить военно-политическую экспансию Кремля – убедительная демонстрация силы. Строго говоря, ничего нового в этом нет. Именно так действовал Запад во время первой холодной войны. Чем она закончилась, известно. Напрашивается вопрос: не закончится ли похожим образом и вторая?

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



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