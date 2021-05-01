ВОЗ одобрила применение пятой вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения включила в список рекомендованных для экстренного использования во время пандемии ковида вакцину американской компании Moderna. Это пятый препарат, рекомендованный организацией, и третий, предлагаемый рынку американскими компаниями.

В списке уже находятся американские вакцины от Pfizer/BioNTech и Jannsen (подразделение Johnson & Johnson), британо-шведская AstraZeneca и её индийский вариант. Из массово использующихся препаратов чиновники ООН не рекомендовали ни одной вакцины из Китая или России.

Пандемия коронавируса нового типа началась в Китае в конце позапрошлого года. По состоянию на утро 1 мая известно о 151 с половиной миллионе заражённых и 3 миллионах 182 тысячах умерших, свидетельствует статистика, собираемая Университетом Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Эти данные опираются на сообщения национальных властей, последние часто могут скрывать реальную ситуацию с заболеванием или не обладать возможностями по достоверному мониторингу ситуации.

Так, в России, по официальным данным, сообщаемым оперативным центром по борьбе с распространением болезни, выявлено чуть больше 4 миллионов 800 тысяч случаев, 110 520 человек умерли. Однако уже статистика Росстата учитывает как минимум 250 тысяч умерших с коронавирусной инфекцией, а число заболевших власти часто оценивают на словах многократно выше официальных данных.