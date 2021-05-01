Официальные доходы Рамзана Кадырова за два года выросли более чем в 50 раз

На официальном портале главы Чечни появилась декларация о доходах и имуществе Рамзана Кадырова по итогам 2020 года. Согласно документу, его доходы за указанный период выросли более чем в два раза, сообщает Кавказ.Реалии.

В 2020 году Кадыров заработал рекордные 381 миллион рублей, притом что доход главы Чечни за 2019 год составлял 147 миллионов, а в 2018 году – семь с половиной. Таким образом, за последние два года Рамзан Кадыров увеличил свое состояние более чем в 50 раз. Источники доходов не указаны.

В собственности главы Чечни указаны два земельных участка общей площадью более 32 тысяч квадратных метров, а также дом площадью 2344 квадратных метра. Кроме того, на жену Кадырова записана 209-метровая квартира.

Официально глава Чечни не имеет ни одного автомобиля, хотя он регулярно раздаёт приближённым в качестве подарков представительские иномарки и гордится кортежем бронированных лимузинов.