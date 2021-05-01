Официальные доходы Рамзана Кадырова за два года выросли более чем в 50 раз

На официальном портале главы Чечни появилась декларация о доходах и имуществе Рамзана Кадырова по итогам 2020 года. Согласно документу, его доходы за указанный период выросли более чем в два раза, сообщает Кавказ.Реалии.
В 2020 году Кадыров заработал рекордные 381 миллион рублей, притом что доход главы Чечни за 2019 год составлял 147 миллионов, а в 2018 году – семь с половиной. Таким образом, за последние два года Рамзан Кадыров увеличил свое состояние более чем в 50 раз. Источники доходов не указаны.
В собственности главы Чечни указаны два земельных участка общей площадью более 32 тысяч квадратных метров, а также дом площадью 2344 квадратных метра. Кроме того, на жену Кадырова записана 209-метровая квартира.
Официально глава Чечни не имеет ни одного автомобиля, хотя он регулярно раздаёт приближённым в качестве подарков представительские иномарки и гордится кортежем бронированных лимузинов.
- "Тот факт, что высшие должностные лица являются миллионерами, – не секрет. Как и то, что им нет необходимости ходить в "Пятерочку" и пользоваться такси", – прокомментировал декларацию Кадырова в беседе с корреспондентом Кавказ.Реалии политолог Константин Калачев.
- "Из-за закрытости информации определить достоверность официальных деклараций сложно. Хотя, конечно, возникают вопросы. Например, почему у любящего езду на представительских авто и даже оштрафованного инспектором ГИБДД за нарушение Кадырова официально нет личного транспорта?" – рассуждает политический аналитик Андрей Решетов.
- Рост доходов Кадырова именно с 2019 года, как отмечает собеседник Кавказ.Реалии, может быть связан с западными санкциями в отношении главы Чечни – теперь ему приходится хранить деньги в России, а не за рубежом.
- Издание "Проект" недавно опубликовало материал, в котором говорилось о том, что у Рамзана Кадырова есть ещё одна жена, на которую оформлены дорогие квартиры в Москве. Всего жёны главы Чечни, как утверждалось в расследовании, владеют недвижимостью оценочной стоимостью как минимум 800 миллионов рублей. Образ жизни главы республики и его семьи часто не соответствует официальным доходам и декларациям, отметили журналисты-расследователи. В Кремле тогда заявили, что расследования СМИ о доходах Кадырова не являются поводом для дополнительной проверки.
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