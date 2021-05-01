FT: Фридман, Авен и "Роснефть" подали иски к издателю книги о Путине

Четверо российских крупных предпринимателей, а также контролируемая государством компания "Роснефть" подали судебные иски о клевете против издательства HarperCollins в связи с опубликованной в нём в прошлом году книгой Кэтрин Белтон "Люди Путина". Об этом сообщает в субботу Financial Times.

Как утверждает газета, в течение последних недель в лондонский суд было подано сразу несколько исков от людей, упоминающихся в книге, написанной бывшим корреспондентом Financial Times в Москве и посвящённой истории прихода к власти в России Владимира Путина и её укреплению. Об иске, поданном владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, сообщалось ранее. Кроме него, иски подали совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, его бизнес-партнёр Пётр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Отдельный иск подала и компания "Роснефть", возглавляемая Игорем Сечиным. По данным FT, истцов представляют известные лондонские юридические компании.

В заявлении юристов Абрамовича, опубликованном на сайте футбольного клуба "Челси", сообщается, что "судебный иск связан с рядом ложных и клеветнических заявлений", сделанных в отношении российского бизнесмена в книге "Люди Путина", опубликованной издательством HarperCollins. "В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпированно, а также содержится ложная информация о покупке им футбольного клуба "Челси" и его деятельности. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований", – говорится в заявлении.

Издательский дом называет книгу Белтон важным исследованием обстоятельств, представляющих общественный интерес, и утверждает, что она основана на солидных источниках.

Одно из утверждений, которое содержится в книге - о том, что Абрамович купил футбольный клуб "Челси" по личному указанию Владимира Путина для улучшения имиджа России в Великобритании - ранее уже отвергалось судом в Лондоне. Автор этого утверждения - ранее входивший в окружение Путина банкир Сергей Пугачёв, который сейчас живёт на Западе и критикует российские власти.

Что именно вызвало недовольство Фридмана, Авена, Чигиринского и "Роснефти", пока не известно.