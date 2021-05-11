Бесценный ресурс. Дарья Провоторова – о журналистах и пропаганде

Сегодня в России функция средств массовой информации сильно ограничена: они не способствуют политической конкуренции и не добиваются от правительства ответственности перед народом. СМИ стали, по сути, инструментом в руках государства и утратили значение для выработки политических решений. Это связано с особенностями российской общественно-политической среды: плюрализм, разделение властей и верховенство закона в стране отсутствуют; правительство мало уважает права и свободы граждан; общественность демонстрирует низкий спрос на участие в политической жизни; граждане не заинтересованы, в частности, в свободе слова.

Именно государственные СМИ помогают власти поддерживать рейтинг правительства и уничтожать рейтинги оппозиции путём манипуляций фактами. Основные российские телеканалы принадлежат либо напрямую государству, действуя как государственные предприятия, либо дочерним компаниям крупнейших государственных или полугосударственных газово-нефтяных компаний. Такая же ситуация с двумя из трех крупнейших информационных агентств – "Россия сегодня" и ТАСС.

Обеспечение стабильности власти при низкой эффективности государственного управления и падении уровня жизни граждан обеспечивается как раз деятельностью средств массовой информации. В Кремле полагаются на телеканалы как на бесценный политический ресурс. Государственные телеканалы эффективно формируют общественное мнение. Телевидение всё ещё остаётся самым мощным сектором медиаиндустрии и главным источником новостей для большинства россиян, хотя его доминирование постепенно подрывается интернетом.

Не случайно едва ли не первое, что сделал Владимир Путин после своего вступления в 2000 году в должность главы государства, – принудил основные телеканалы, в ту пору самые влиятельные средства массовой информации в стране, действовать в интересах правительства. В начале президентства Путина только один из трёх главных национальных телеканалов контролировался властью. Спустя три года все оказались под жестким контролем государства. Пропаганда в российских СМИ обрела свою нынешнюю – кажется, вполне совершенную – форму весной 2014 года, в разгар украинского кризиса.

Ничто не мешает СМИ отстаивать определённую систему взглядов, если это не влияет на объективность подачи информации

Однако подконтрольные государству медиа существуют не только для того, чтобы его хвалить. Первостепенная функция таких СМИ – дискредитировать альтернативы власти, прежде чем они смогут привлечь внимание граждан. Чем журналистика отличается от пропаганды? Главное отличие в том, что журналистика задает общественно важные вопросы и ищет на них ответы, пытаясь установить истину, тогда как пропаганда заставляет людей поверить в заранее готовые ответы. Пропаганда – всегда прежде всего манипуляция. Есть изначально поставленная цель (добиться от аудитории нужной реакции), и под неё подгоняются реальные или выдуманные факты. Часто пропаганда и вовсе не использует факты, полагаясь лишь на силу убеждения.

Пропаганда, в разных её проявлениях, всегда пыталась мимикрировать под журналистику, ведь чем правдоподобнее манипуляция, тем она убедительнее. Считается, что самая удачная ложь – та, которая на 90% состоит из правды, а частички лжи хорошо замаскированы. Поэтому пропагандисты используют приёмы и методы журналистики, начиная с относительно безобидных проплаченных статей и заканчивая просто оглушительным враньем. Журналист использует в работе все доступные материалы, пропагандист использует только те, что подтверждают его мнение; журналист дает читателю возможность самому сделать выводы, а пропагандист убеждает читателя в правильности того вывода, который уже сделан; журналист не претендует на истину в последней инстанции, а пропагандист подает своё мнение как единственно верное.

Большую роль в деятельности любого СМИ играют источники его финансирования, поэтому честные медиа не скрывают имена своих спонсоров и часто стараются заработать напрямую, через аудиторию, собирая донаты или продавая подписку. А вот государственное финансирование СМИ, если мы говорим о России, почти наверняка означает: такой ресурс будет частично или целиком использован для пропаганды. Общество не случайно придумало механизмы разделения властей. На практике это должно означать следующее: СМИ не могут заниматься политикой ни прямо, ни косвенно, а редакции должны работать независимо от своих владельцев. При этом ничто не мешает СМИ отстаивать определённую систему взглядов, если это не влияет на объективность подачи информации, ничто не мешает журналистам занимать определенные политические позиции, если у слушателей есть ничем не ограниченный, свободный доступ к различным точкам зрения.

В США существует более 100 телевизионных каналов. Среди них есть большие и известные, есть маленькие и локальные, есть несколько крупных сетей, которым принадлежат многие влиятельные телеканалы. Тем не менее ни одна из этих сетей не контролируется государством, у всех частные владельцы, главная задача которых – получать прибыль. Возможно, кто-то из них больше симпатизирует демократам, кто-то республиканцам, но в конечном итоге все они заинтересованы не в продвижении интересов власти, а в зарабатывании денег. Фальшь или предвзятость в освещении событий влечёт за собой потерю зрительского интереса, уход рекламодателей и, неминуемо, финансовые трудности для телеканала.

В России в 2021 году затраты бюджета на поддержку СМИ увеличились сразу на 40%. Почти 103 млрд рублей поделили между собой Первый канал, RT, НТВ, "ТВ Центр", ВГТРК и другие близкие к государству медиа. Большинство этих телеканалов являются коммерческими лишь формально, они существуют на дотации из государственного бюджета и сами себя не окупают. С 2013 года гиганты телевещания почти ежегодно фиксируют убытки. Например, в 2019 году чистый убыток ВГТРК ("Россия 1", "Россия К", "Россия 24" и др.) составил более 27,1 миллиардов рублей, а Первого канала – более 4 миллиардов. Каждый год растут расходы бюджета на деятельность телеканала Russia Today. Флагман международных медиаопераций России, RT создан в 2005 году как финансируемый государством англоязычный телеканал, предлагающий иностранной аудитории "альтернативный взгляд на текущие события", однако представляет он не независимые точки зрения, но официальную позицию Москвы. В 2020 году RT потратил 22 миллиарда бюджетных рублей.

Применение целого набора политических, экономических и правовых инструментов для давления на СМИ и запугивания журналистов превратило российскую медиасистему в однородное поле, работать на котором в национальном масштабе дозволено только контролируемым государством редакциям. Это в демократических странах открытые СМИ помогают укрепить гражданское общество и дают возможности политической оппозиции бороться за власть. А авторитарным режимам контроль над журналистами и превращение их в пропагандистов нужны для того, чтобы изолировать организации гражданского общества.

Дарья Провоторова – блогер, Санкт-Петербург

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